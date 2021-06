Ebolowa : Cinquante promus reçoivent leurs médailles

Ils ont reçu leurs distinctions pour le compte de la 49ème édition de la fête de l’unité nationale des mains du gouverneur Félix Nguélé Nguélé.

«Ouvrez les bancs, fermez les bancs ». Ce rituel de circonstance a été entendu plusieurs fois à la place de la solennité de Nko’ovos, le 28 mai dernier à Ebolowa. C’était à l’occasion de la cérémonie de remise des médailles à 50 récipiendaires promus au compte de la 49ème édition de la fête de l’unité nationale. Une cérémonie qui s’est déroulée dans l’austérité, sans faste, avec un protocole qui s’est limité au strict respect des mesures barrières de lutte contre le Covid-19.

La cinquantaine de décorés a été trié sur le volet, dans les différents ordres nationaux. Allant du grade de commandeur des ordres de la valeur au grade de chevalier de l’ordre du mérite agricole, en passant par les grades d’officiers. La plus haute distinction honorifique décernée ici, à savoir, celle de commandeur de l’ordre de la valeur, est revenue à Zitha Marie Isabelle Biloa Tsila. Pour les officiers de l’ordre de la valeur, on a eu entre autres, Alexandre Legrand Ngoucheme Kutnjem, secrétaire général des services du gouverneur. Au grade de chevalier, l’on avait notamment Daniel Edjo’o et Nouhou Bello, respectivement maire de la ville d’Ebolowa et préfet du département de la Vallée du Ntem.

La cérémonie de remise de médailles aux promus du 20 mai 2021, malgré sa sobriété a connu une organisation graduelle ponctuée d’abord par la remise des médailles, les félicitations des promus par les autorités, enfin le bain de foule, qui aura permis aux amis, familles et collègues des accolades et embrassades.

OBENG Dechaux