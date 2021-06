Daniel Edjo’o : Monsieur urgence

L’actuel vice-président de la section Rdpc Mvila-centre I n’a eu que quelques mois pour transformer la physionomie de la capitale régionale du Sud qui fait aujourd’hui la fierté de la région

Pas étonnant que le gouverneur du Sud qui lui épinglait la médaille sur la poitrine lui ait lancé ceci : « Monsieur le maire, vous le méritez », a dit Félix Nguelé Nguélé. Le terme est peut-être caricatural, mais il lui colle à la peau comme une anguille ou une sangsue. Le médecin de formation russe qu’il est, a tôt fait d’accélérer les dossiers brûlants qu’il a trouvés pour donner un coup d’éclat à la ville de ses rêves, Ebolowa, tombée dans la décrépitude depuis quelques temps. Tel que les mauvaises langues l’avaient déjà qualifiée de « Ebolowa, la honte du Sud ». En souvenir d’une célèbre formule du journaliste, feu Roger Moindou. Entre le rythme de travail qu’il a imposé à ses collaborateurs, la coopération avec les partenaires étrangers ou le Feicom qu’il fallait réactiver, les chantiers qu’il fallait absolument engager et terminer, le nouveau maire de la ville d’Ebolowa n’a pas hésité un seul instant à effectuer le déplacement de Yaoundé pour dit-il : « bousculer les habitudes inertes qui rendent tout difficile au Cameroun », s’entendait-il dire.

Très vite, la communauté urbaine s’est trouvée un toit digne de ce nom, à l’entrée nord de la ville. Comme, pour dire que toute la ville doit être sous contrôle. Contrairement à l’ancienne bâtisse où les services étaient à l’étroit. Inscrits parmi les priorités du nouvel homme fort, la capacité d’autofinancement de la ville. Il devra mener des actions en vue d’améliorer l’approvisionnement en eau potable dans la ville, sans oublier l’électricité. Daniel Edjo’o a rapidement rétabli les feux de signalisation qui avaient juste servi pendant le Comice agro-pastoral de 2011.

Parmi les priorités de l’actuel vice-président de la section Rdpc Mvila centre I, la pérennisation de l’électrification publique sur l’ensemble de l’espace urbain et s’assurer qu’elle soit fonctionnelle 24/24h. Il a aussi entrepris de relancer les travaux de construction de l’hôtel de ville et de l’hôtel municipal, en arrêt depuis plusieurs années. L’assainissement de la ville est également sa préoccupation. Pour cela, Daniel Edjo’o a renforcé la collecte des ordures et le curage des caniveaux, le désherbage régulier des rues et les alentours des édifices publics. Pour Syliac Marie Mvogo, préfet de la Mvila, « il est question d’accélérer la décentralisation. L’heure n’est plus à l’apprentissage ni aux balbutiements. Il ne sera plus question de faire des cadeaux. Le challenge c’est la réussite de la décentralisation. Vous êtes des pionniers, ce qui veut dire que les populations fondent beaucoup d’espoir en vous. Aux votants, vous assurez votre choix et vous serez comptables aussi. Ainsi, vous êtes solidairement responsables, défigurez la ville dans le sens positif ».

W.M.