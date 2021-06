Nkol Djobe, Akié, Nyada et Nkol-Fep : Les populations attendent le développement

La visite que l’exécutif communal d’Okola a effectuée dans ces localités la semaine dernière, est un début de solution aux problèmes auxquels les populations sont confrontées.

Le 27 mai 2021, les populations des villages Nkol Djobé, Nkol Nyada, Nkol Akié et Nkol Fep dans le groupement Mvog Mvondo ont accueilli pour la première fois l’exécutif communal de l’arrondissement d’Okola. En-dehors de la joie qui a animé les populations de voir le groupe qui siège à la tête de la municipalité, ceux-ci espèrent avoir une solution aux problèmes communs qui entravent le développement de leurs villages. Du problème d’eau au manque des infrastructures routières, scolaires et sanitaires, les populations du groupement Mvog Mvondo ont été convaincues que la simple visite de Vincent de Paul Noa et son équipe dans leurs villages constitue une lueur d’espoir.

Le premier arrêt de la visite de l’exécutif s’est fait à l’école publique Nkol Djobé. Cet établissement créé depuis 1957 est doté jusqu’à ce jour de deux salles de classes seulement. Les responsables en charge ont sollicité l’appui de l’exécutif pour améliorer le cadre des apprenants. La première réaction immédiate sera la finition des travaux dans le bloc de deux salles de classe construit dans le cadre du projet d’investissement, afin qu’il soit prêt en septembre prochain.

En dehors de se pencher sur le mauvais état de la route qui relie les quatre villages du groupement Mvog Mvondo à l’arrondissement de Lobo, les populations sollicitent la création d’un centre d’état civil pour ne plus se rende à Ngouass, village voisin situé dans l’arrondissement de Lobo. Les populations du village Nkol Akie quant à elles ont besoin des points d’eau, des centres de santé et du pont sur la rivière Lekié. Même son de cloche pour le village Nkol Fep, où les populations sollicitent le pont sur le fleuve Lekié et l’entretien de la route qui part du village Nkol-Fep pour atteindre la mission catholique d’Okola. Les populations sollicitent par ailleurs la création des écoles primaires et maternelles pour assurer l’éducation de leurs enfants, ainsi que des centres de santé. Les mêmes problèmes ont été posés dans les localités de Voa 1 et 2, Nkot Assa, Nkol Pem. Les villages Nkolpoplo et Nkol Zibi, moins enclavés que les autres villages, sont dotés de certaines infrastructures qui propulsent leur développement Aux problèmes posés, des solutions adaptées seront apportées, pour que tous les 74 villages de l’arrondissement d’Okola soient enfin développés.

Thérèse NGAH