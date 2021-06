Boumba et Ngoko : On célèbre Paul Biya

Une messe d’action de grâce a été dite le 28 mai dernier à Yokadouma, suite à la nomination de Martin Paul Mindjos comme président de la Capef.

Nommé par décret présidentiel à la tête de la Chambre d’Agriculture, des pêches, de l’Elevage et des Forêts du Cameroun (Capef), le 24 février 2021, Martin Paul Mindjos est retourné chez les siens du 28 au 30 mai 2021. C’était en présence des autorités administratives conduites par le gouverneur Grégoire Mvongo, de tous les 4 préfets de la région, sous l’onction des chefs de canton Yangueré de Gari Gombo, Mpiemo- Konabembe-Vonvong de Yokadouma et Mbomam de Mikel. L’élite politique de la Boumba et Ngoko s’est fortement mobilisée à l’instar de Mme Meng, Vice-présidente du Conseil régional, du secrétaire d’Etat Armand Ndiodom, du député Solange Marie Djabou, sénateur Diwala Moni, Abono Paulin, les maires de Yokadouma, Gari Gombo, Molondou et Salapoumbe et tous les responsables politiques à la base. Sans oublier ces frères et sœurs venus des autres départements de la région au rang desquels : Wouamane Mbele, le président du Conseil régional, Richard Messe Mpeng, le 1er adjoint au maire de la ville de Bertoua, représentant le maire empêché, le conseiller régional Bilack Garka et bien d’autres.

Militant de la première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) depuis toujours, Martin Paul Mindjos qui a remplacé à ce poste, son frère de la Boumba et Ngoko, Joseph Roland Matta de regrettée mémoire, a su garder et mettre en avant, les valeurs prônées par le président national du Rdpc, et chef de l’Etat, Paul Biya à savoir : cultiver et entretenir la paix, l’harmonie, la cohésion sociale, et le dialogue.

Des valeurs au centre de l’homélie du célébrant, Roland Moise Manga qui a indiqué avec emphase : « Vous ferez plaisir à Paul Biya, lorsque vous ne ferez seulement que votre travail, lorsque vous vous détacherez des tous ces maux qui minent les hauts fonctionnaires de la République ; lorsque vous vous détacherez de ces comportements répréhensibles envers les usagers, lorsque la mission que vous a confié le chef de l’Etat sera accomplie. Soyez un remède qui guérit pour vos frères de la Boumba et Ngoko, et non un poison qui tue ». Pour le président Mindjos, la mission est certes délicate et exaltante, mais il sait pouvoir compter sur ses frères et sœurs de la Boumba et Ngoko d’abord, mais également sur tous ceux et celles de toute la région de l’Est. Il a ajouté à propos : « Je voudrais tout d’abord remercier l’Eternel pour cette abondante grâce, et tout particulièrement le chef de l’Etat qui a choisi ma modeste personne pour l’accompagner dans la réalisation de son projet de société. A la suite du curé, je voudrais m’engager à être utile à mon pays, et aider notre chef de l’Etat à réussir. Pour cela, je compte sur le soutien de tout ce département qui a toujours su garder le flambeau de notre parti allumé, ainsi oublier les frères de notre région ».

Par la suite, une grande communion avec des frères et sœurs dans la paix à Massiang son village natal s’en est suivie. Il y a reçu la bénédiction des ancêtres, à travers le chef du canton Mpou-Biemb, en présence de Jeanne Meng, première vice-présidente du Conseil régional, digne fille de cette localité, d’une forte élite du département, et de nombreuses autres personnalités venues des autres départements de la région de l’Est et d’ailleurs, venues apporter tout leur soutien à ce haut commis de l’Etat qui a auparavant fait ses preuves dans diverses administrations du pays.

Martin Crepin NTSANA MEKOK