Ofrdpc Wouri II : Denise Fampou abat ses cartes malgré le covid

A la faveur des inscriptions en cours sur les listes électorales, la présidente du bureau de la section Ofrdpc de Wouri II, travaille sans relâche avec ses amazones, en dépit du coronavirus.

Considérée dans le landerneau politique de Douala 2ème comme un modèle de persévérance, de patience et d’altruisme, Denise Fampou continue sereinement d’irradier la lumière dans une section qui a régulièrement le vent en poupe, malgré les soubresauts d’une pandémie qui continue de faire des ravages. Du coup, de nombreuses activités sont depuis lors plongées dans l’hibernation. Mais sans tambours ni trompettes, la présidente de la section Ofrdpc fait bouger le monde politico-économique et social de Wouri II. Dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales qui atteignent leur panneau stop en fin août, ses amazones brillent par le travail d’équipe, la discipline, la créativité et l’intérêt qu’elles mènent sur le terrain. Des valeurs qui apportent aisément une substantielle plus-value dans le cadre de l’enrôlement de nouvelles militantes sur les listes électorales pour le compte de l’Ofrdpc. De ce fait, Denise Fampou organise de manière constante des réunions avec son état-major en vue de faire une évaluation crédible et sans complaisance du travail en cours, dans le strict respect des mesure barrières en parfaite synergie avec le gouvernement. Un travail qui inspire à la fois respect, admiration et détermination auprès de ses camarades d’autres sections dans le Wouri

Sur les potentielles militantes ciblées, la majorité de celles-ci ont déjà rejoint les rangs du Rdpc à Wouri II. « Le rythme est bon et encourageant, malgré la morosité ambiante du fait de la pandémie du coronavirus. Même les goulots d’étranglement rencontrés çà et là ne font pas ombrage à cet engagement. La finalité étant de réaliser un taux d’enregistrement assez honorable à la fin de l’opération en cours », souligne la président Ofrdpc.

Il faut également relever que ce travail de fourmi résulte de la bonne relation que la section Ofrdpc de Wouri II entretient avec Elecam. L’autre atout de la présidente, reconnaissent ses militantes, est qu’elle châtie en éduquant. Malgré cette fermeté, elle n’est nullement favorable aux exclusions. Car, indique-t-elle, « le Rdpc n’est pas un parti d’exclusion, mais de rassemblement ». Au bout du compte, il s’agit pour Denise Fampou, de consolider les acquis en maintenant le Rdpc en pole position. Car conclut-elle, les victoires de demain se aujourd’hui.

Emmanuel BITOTEN