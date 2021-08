Bertoua I : Préconiser le consensus

C’est la proposition faite par Joseph Yérima, président de la commission électorale de section dans le Lom et Djerem Sud 1, lors du lancement des opérations le 14 août dernier.

Après avoir constaté la démission de la quasi-totalité des membres de la commission, Joseph Yérima a indiqué : « La section Rdpc Lom et Djérem sud 1 charrie beaucoup d’appétits avec plusieurs camarades militants qui, tous veulent la présidence de la section. Que ce soit au Rdpc, à l’Ofrdpc ou alors à l’Ojrdpc. Je voudrais au regard de cet engouement demander aux uns et aux autres de privilégier le consensus. Ceci pour éviter des déchirements inutiles. Je crois que c’est la voie de la sagesse, étant donné que nous sommes un parti de rassemblement et non de division ». Au sujet des élections proprement dites, le président de la commission électorale de section s’est voulue claire. « Mon équipe et moi allons travailler sur la base des textes qui vous ont été lus afin que nul n’en ignore. Nous avons de valeureux candidats pour tous les postes à pourvoir, mais chacun doit pouvoir remplir les conditions d’éligibilité telles qu’indiqué dans la Circulaire du Président national, et dans la note d’application du Secrétaire général. Si vous n’avez pas rempli ces conditions, votre candidature sera purement et simplement disqualifiée ». Il a insisté sur cet aspect pour éviter toute mauvaise interprétation, au regard des discours parfois erronés que certains adeptes du désordre tiennent. D’ailleurs, a-t-il martelé : « Tous ceux des camarades qui seront pris à partie dans les situations décrites par la haute hiérarchie du parti feront l’objet des sanctions disciplinaires sans fioritures ».

Ce 14 août à la maison du parti Rdpc de Bertoua où se tenaient les travaux, il a été procédé au remplacement des membres démissionnaires et la constitution des équipes de travail de proximité. Les chargés des missions en ce qui les concerne doivent faire leur travail en toute responsabilité. Il leur a par ailleurs demandé d’être impartial, objectif, et aider à ce que les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base dans la très convoitée section Rdpc Lom et Djérem Sud 1, soient une réussite. Dans les sous sections où la grosse bagarre va avoir lieu, les différents candidats ont déjà commencé à préparer le terrain. Les tractations aussi. Au niveau de la section Rdpc aussi, c’est un grand remuménage. Pas moins de quatre candidatures annoncées. Ce qui donne à la section des allures d’un championnat des titans.

M.CN.M.