Bétaré-oya : On prend le départ

La séance de travail relative au lancement des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base a été présidée par Jean Marie Dimbele Sodea, président de la commission électorale de section le 12 août 2021.

Dans son propos introductif, Jean Marie Dimbele Sodea, président de la Commission électorale de section fait savoir : « Je ne prendrai le parti de personne. Mais je dois rentrer d’ici avec des hommes, des femmes et des jeunes valeureux qui doivent conduire aux destinées de notre parti. Le choix que vous allez opérer, c’est celui-là qui sera retenu, sans complaisance. Je vous demande de vous accepter et je ne ferai que mon travail ». Voilà qui est clair pour tous. Dans cette section Rdpc du Lom et Djérem nord 1, le président sortant et candidat à sa propre succession fera face à deux prétendants de poids. Le maire dont la candidature officielle est attendue dans les prochains jours, et celle de l’ex-maire, Me Justin Adamou Iya, ancien président de section.

Après quoi, le chargé de mission Kella Ndongo a procédé à la lecture de la Circulaire du Président national du 8 juillet dernier et la Note d’application du secrétaire général du Comité central du Rpdc. Ce qui a permis aux candidats au poste de président de section de savoir à quoi s’en tenir. Des dispositions qui ont conforté certains candidats dans leur course vers la présidence de la section.

Au sujet de l’illégibilité, la section Rdpc Lom et Djérem nord 1 à Bétaré-Oya a la chance de n’avoir aucun militant sous le coup d’une sanction ou des poursuites judiciaires. Ce qui traduit même s’il faut le souligner, que cette localité connait quelques soucis avec certains de ses militants parfois en déphasage avec la vision et les statuts du parti. Dans la foulée, les équipes de terrain ont été mises sur pied dans les trois cantons de cette commune à savoir : le canton Laï, Tatoué et Mbitom. Ces équipes sont chargées de faire le travail de terrain de la cellule à la sous-section, et pour chaque organe. Il en a été de même des collèges électoraux et du dispositif des élections. L’aspect genre et la considération de tous les groupes sociologues n’a pas été oublié, la discipline, la moralité, la capacité de mobilisation, les états de services… des faits et bien d’autres réprimandés par le Comité central.

Le guide pratique est venu apporter plus d’informations et d’éclaircissements sur d’éventuelles observations. A cet effet, le sommier politique déjà élaboré est le document de référence sur la situation initiale jusqu’à présent dont la cartographie ne saurait être modifiée. Toutefois, 72 heures avant les élections, les nouveaux militants sont autorisés à s’inscrire.

Crepin NTSANA