Can TotalEnergies Cameroun 2021 : Les sorts sont scellés

Les six poules devant meubler la compétition qu’abritera le Cameroun en janvier 2022 ont été constituées au cours d’une cérémonie inédite. En présence du gotha du football africain.

Le Cameroun jouera le Burkina Faso, l’Ethiopie et le Cap vert dans la poule A, qui sera basée à Yaoundé. Ainsi en a décidé le sort au cours du tirage qui a, par la même occasion, dévoilé les cinq autres groupes. Selon les observateurs avertis, toutes les poules paraissent équilibrées, promettant ainsi de chaudes empoignades et de chaleureuses retrouvailles. A cinq mois du début de la compétition, la grande majorité des sélectionneurs a déjà une idée de ce qui l’attend. Si la plupart des pays sont de vieux briscards habitués de ce grand rendez-vous du football de la jeunesse africaine, il demeure que de nouveaux loups voudront montrer leurs dents longues auxquelles il faudra se méfier, tel que l’a affirmé le président de la Caf, lors de sa prise de parole. Et même certaines personnalités de haut rang de tout le continent noir, dont le Premier-ministre camerounais, Joseph Dion Nguté, ayant assisté en direct à ce show de haut vol au palais des congrès de Yaoundé. En présence de plusieurs anciennes gloires du football telles Roger Milla, Raba Majer, Didier Drogba, El Hadj Diouf, Samuel Eto’o, Assamoa Gyan, Rigobert Song Bahanag, Gaëlle Enganamouit, et de nombreux autres triés sur le volet, les plus représentatifs, et que la Caf a baptisé les « Caf legend ».

La capitale du Cameroun, Yaoundé est rentrée définitivement dans l’histoire. Faisant oublier les nombreuses décennies au cours desquelles on a reproché au pays de Paul Biya de n’aller gagner les trophées qu’en dehors de son territoire. En effet, la cérémonie riche en sons et en couleurs, mêlant en même temps les diversités culturelles de l’Afrique toute entière, exposant les multiples facettes de la diversité camerounaise, renforcée par son unité indéboulonnable, enrichie par des chorégraphies exceptionnelles, dans un décor futuriste enflammé par des tonnes de lumières colorées, donnant tout simplement à rêver. Le Cameroun a une fois encore, après la Can féminine 2016, fait montre de son expertise et son savoir-faire en matière d’organisation de telles cérémonies.

Reste maintenant aux 24 pays engagés à cette phase finale de la première Coupe d’Afrique de football à 24 jamais organisée en terre africaine, de fourbir leurs « armes » pour offrir au monde entier, ce que ce continent a de meilleur. En matière de ballon rond. Et pourquoi pas faire émerger d’autres nouvelles générations de talents qui feront sa fierté sur les autres continents dans l’avenir.