Groupement Eton Béti : Une foire entrepreneuriale en perspective

Les préparatifs de ce grand rendez-vous s’accélèrent, avec à la clé la campagne de santé qui s’est déroulée pendant trois jours à Leboudi.

Un hôpital de fortune dressé dans l’enceinte de la chefferie de 3ème degré de Leboudi. Des patients en attente des résultats de leurs examens médicaux et un personnel soignant au service des populations. C’est le décor qui est planté chez Sa Majesté Éric Zobo, chef du groupement Eton Béti. Ce décor circonstanciel annonce les prémices d’un événement qui se prépare en grandes pompes : La foire culturelle et entrepreneuriale du groupement Eton Béti. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui se tiendra du 1er au 5 septembre prochain. Selon le comité d’organisation cette foire aura pour but d’inculquer aux jeunes l’esprit d’entreprise, afin qu’ils puissent créer et innover.

Parlant des journées de santé, c’est plus de 200 personnes qui ont été dépistées au Covid19, les maladies virales et autres pathologies. Pour ce qui est de la prise en charge après le dépistage, les cas sont transférés soit à l’hôpital de district d’Okola, soit à l’hôpital militaire pour la prise en charge. D’autres activités se tiennent en prélude à la foire, à l’instar du festifooball des marchés sportives et autres randonnées.

Il faut rappeler que le groupement Eton Béti est constitué de plus d’une trentaine de villages. Pour impulser le développement de l’arrondissement d’Okola, les fils et filles de ce groupement ont décidé d‘unir leurs forces. Cette synergie d’actions commence cette année avec une foire entrepreneuriale pour creuser les sillons du développement.

Thérèse NGAH