L’Action1332

Tirage au sort Can 2021

Rendez-vous le 17 août 2021

L’information a été officialisée il y a quelques jours à Yaoundé. Le Palais des congrès accueillera la cérémonie.

RENOUVELLEMENT DES BUREAUX DES ORGANES DE BASE

Jean NKUETE donne le top départ

Le secrétaire général du Comité central, président de la Commission centrale de supervision de l’opération a présidé la réunion de lancement de cette opération qui va se dérouler dans les 377 sections du Cameroun et de l’étranger, du 7 août au 30 septembre 2021.

Atmosphere at Party Seat

Visitors Throng CPDM Treasury

The sale of cards (subscription and adherence) has skyrocketed since the convening of the electorate, making the Treasury of the Central Committee the most visited office so far.

Secteur minier national

La Sonamines se déploie sur le terrain

Le management de cette entreprise publique a effectué sa première mission de terrain du 26 au 31 juillet 2021, pour sensibiliser les différents acteurs sur ses activités et la nouvelle configuration de ce secteur au Cameroun.

For pushing School Resumption

Fuh Calistus Bags ‘Education Promoter’ Award

The Secretary of State in the Ministry of Mines and Technological Development, Dr Fuh Calistus Gentry, received a prestigious award for his efforts in ensuring effective school resumption in Donga Mantung division of the North West region.