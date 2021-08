NKOLFEM : La gratitude à Paul Biya

Les populations de cette localité ont prié pour le chef de l’État, à l’occasion de la nomination de leur fils au poste de directeur général adjoint des Aéroports du Cameroun.

À événement exceptionnel, mobilisation des grands jours. Le 20 août dernier, à l’esplanade de la chapelle de Nkolfem dans l’arrondissement d’Okola, les populations de cette localité et celles des villages voisins ont uni leurs prières pour remercier le chef de l’État, du choix qu’il a porté sur Brice Gaspard Melingui Koa en le nommant au prestigieux poste de directeur général adjoint des Aéroports du Cameroun (Adc).

Pour célébrer l’amour de Dieu qui s’est manifestée à travers cet acte du chef de l’État, les évêques et autres membres du prélat, sont venus de divers horizons pour élever les prières vers le très haut. C’est le cas de Mgr Sosthène Léopold Bayemi, évêque du diocèse d’Obala, Mgr Damase Zinga Atangana, évêque de kribi et Mgr Roger Pirenne, archevêque émérite de Bertoua.

Au cours de la célébration, avant de confier le promu et sa famille au père céleste, Gabriel Koa Songo, dans sa posture de géniteur, a souhaité tout le meilleur qui soit à son fils pour la réussite de sa carrière. Même son de cloche pour Mgr Sosthène Léopold Bayemi, en se référant à St Benoît qui se célèbre chaque 20 du mois d’août. « St Benoît était un travailleur, un homme brillant, il y a des choses qui ne se font pas au hasard », a-t-il souligné.

Mgr Damase Zinga Atangana, en partageant le texte de méditation du jour, tiré de livre de St Luc, a rappelé aux fidèles le plus grand commandement de Dieu. « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu aimeras ton frère comme toi-même ». En se référant à ce commandement de Dieu, Mgr Damase Zinga a exhorté Brice Gaspard Melingui Koa à travailler avec abnégation pour le développement de son pays. « Mon fils, sois toujours à l’écoute de ton entourage. Sois au service des autres », a-t-il conclu.

La messe d’action de grâce, très courue, a connu la présence de nombreux invités spéciaux, à l’instar de Ernest Ngalle Bihéhè, ministre des transports, Benoît Ndong Soumhet, ministre chargé de mission à la présidence de la République, Gilbert Tsimi Evouna, président du Conseil régional du centre, le gouverneur de la région du Centre, le Préfet de la Lekié, les maires des neuf arrondissements et toute l’élite du département de la Lekié.

En rappel, Brice Gaspard Melingui Koa âgé, de 30 ans, a été nommé le 18 mai 2021, par décision du conseil d’administration au poste de directeur général adjoint des Aéroports du Cameroun. Il est le tout premier directeur général adjoint de cette structure.

Thérèse NGAH