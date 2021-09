Rentrée scolaire 2021-2022 : Ketcha Courtès offre plus de 1.000 bourses

C’est à travers la fondation « Table ouverte » qui vient de clôturer les activités de vacances par le tournoi « Festy foot Paul Biya 2021 » du Ndé.

Voici une synergie qui marque ! La fondation « Table ouverte » de Pauline Wamen, Ketcha le valeureux, et Courtès, vient de signer un grand coup par ce geste dans tout le département du Ndé. En effet, en cette veille de rentrée scolaire, elle a fait autant de jeunes gens heureux que de parents soulagés, car malgré les dispositions que le parent peut prendre pour préparer la rentrée scolaire, il n’est jamais à l’abri d’une surprise désagréable. Mais cette fois, le cauchemar a foutu le camp. Chaque enfant sur les 1.000 et poussière a de quoi satisfaire ses besoins en fournitures et la pension scolaires. Une action qui vient sanctionner deux mois d’activités physiques et pratiques pendant les vacances. L’objectif principal est de permettre à ces jeunes de se familiariser au monde du travail pour acquérir les connaissances, les exigences et les automatismes du milieu professionnel. Aussi il est question de lutter contre l’oisiveté et la délinquance en cette période, en donnant aux jeunes la possibilité de mieux préparer la prochaine rentrée scolaire avec des bourses qui seront mises à leur disposition à la fin du stage.

En effet, les activités de stage de vacances offerts aux jeunes du département du Ndé, et le tournoi de football Festy foot Paul Biya, organisé par la fondation « Table ouverte » ont permis aux jeunes du Ndé d’aborder les questions liées à la vaccination du Covid-19, de combattre les discours de haines, la prolifération des fakes, et de contribuer à l’aménagement urbain à travers l’hygiène et la salubrité. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des missions d’accompagnement, de formation, et d’encadrement de la jeunesse, par cette structure que préside Célestine Ketcha Courtès en hommage à ses parents. C’est au total plus de 1000 jeunes qui ont été retenus pour deux mois de stage, de formation, et d’animation de la ville.

C’est la motivation supplémentaire qui a mobilisé le ministre de la jeunesse et de l’éducation civique à y prendre part personnellement en sa qualité de parrain pour apporter sa caution à l’initiative qui vise à doter la jeunesse camerounaise de quelques outils de civisme et du vivre-ensemble. En présidant cette cérémonie organisée à la place des fêtes des Bangangte, Mounouna Foutsou marquera officiellement la fin de l’opération national “ Vacances citoyennes et patriotiques “ qu’il a lancé le 06 juillet 2021 à Yaoundé.

William MONAYONG