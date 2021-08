Santchou : Respecter les instructions

C’est dans cet esprit que le président de la commission électorale de section Menoua-sud, Joseph Tedou a donné le ton, pour le début de l’opération de renouvellement le 14 août dernier.

Appliquer sans réserve les consignes de la hiérarchie durant le processus de renouvellement jusqu’au soir du 30 septembre 2021. Telle est la recommandation faite aux militants par le président de la commission électorale de section dans la salle des actes de la commune de Santchou, samedi dernier, lors du lancement de l’opération de renouvellement des bureaux des organes de base.

Accompagné des vice-présidents, chargés de mission et membres, Joseph Tedou a insisté sur le respect des contenus de la circulaire du Président national et la note d’application du Secrétaire général du Comité central. Ceci dit, pour rendre une copie parfaite au sortir de cette opération, il a tenu à expliquer ces deux textes qui constituent la boussole de cette opération de renouvellement des bureaux des structures de base du parti. Ainsi, afin qu’au nom de la discipline tout se passe dans la transparence, l’objectivité et que la Menoua-sud reste une référence. Pour relever les défis de la démocratie interne et avoir des responsables dignes qui devront conduire le Rdpc pour les prochaines années et le maintenir leader sur l’échiquier politique national. Les vice-présidents, l’honorable Brigitte Emabot et le maire, François Ngoubene ont soutenu les propos du président de la commission électorale de section. Car il est également question des exigences liées à la répartition, à la fraternité et à l’inclusion qui prennent en compte les jeunes, les femmes et les handicapés. D’où l’invite à l’union des cœurs, au rassemblement, à la solidarité pour que seul le Rdpc triomphe à la fin de l’opération de renouvellement. Pour être au même niveau de compréhension, se sont suivis des échanges afin qu’au sortir, chacun soit armé pour la cause du parti. C’est ainsi que sur une note de satisfaction des militants, des engagements ont été pris pour conduire ce processus dans le strict respect des instructions de la hiérarchie.

Pour conduire ce vaste programme qui ira jusqu’au 30 septembre 2021, une levée de fond a été initié par le président de la commission électorale de section, Joseph Tedou, grâce à la diligence des chargés de mission, dont Guitemberg Noumedem.

Marthe MAKOUOKAM