KADEY : Les opérations sous de bons auspices

C’est le constat fait par Armand Ndjodom, président de la commission départementale de contrôle.

La séance de travail du 11 septembre dernier à Bertoua avec tous les autres présidents des commissions départementales a permis de faire le point dans chaque département. Dans la Kadey, les opérations sont sous de meilleur auspices. « Nous avons sept sections, 120 sous sections, 372 comités de bases pour 2559 cellules. A ce jour, nous avons un total cumulé de 61307 militants enrôlés. Soit 21144 pour le Rdpc, 20719 pour l’Ofrdpc et 19444 pour l’Ojrdpc. A l’analyse des données de nos équipes de terrain, et au regard de l’engouement observé, le Rdpc se porte bien dans la Kadey. D’ailleurs, les opérations de renouvellement sont achevées au niveau des cellules, et sont à près de 80% dans les comités de base ». Armand Ndjodom laisse entendre par là, l’important travail que ses équipes de campagne de section abattent au quotidien pour que les opérations connaissent un succès total. Pour s’en convaincre, le nombre des cellule par organe est assez évocateur. 881 pour le Rdpc, 861 pour l’Ofrdpc et 817 pour l’Ojrdpc. Françoise Angouing Ndanga, présidente sortante de la section Rdpc Kadey Nord 1 ajoute : « Nous n’avons de cesse de former notre base à se préparer aux échéances actuelles pour asseoir une bonne base démocratique au sein de notre parti. Je me réjouis du travail que nous autres avons abattu en amont, pour donner une plus grande visibilité de la vitalité de notre action sur le terrain. Je sais que le travail n’était pas suffisant, mais il a permis aux militantes, militants et sympathisants et surtout à notre hiérarchie de mieux se rendre compte des sacrifices consentis pour aider le parti à rester debout dans un environnement concurrentiel ». Sentiment partagé par le sénateur Jean Mboundjo, par ailleurs président de la section Rdpc de Ndelele, pour qui : « L’engouement observé à ce jour est le résultat de la ferveur militante, et le reflet des attentes légitimes formulées par la base. Je reste convaincu que de ce que ce grand moment de démocratie interne de notre parti va révéler des surprises dans la vie du Rdpc dans l’ensemble. Et notre section fait partie intégrante de cette mouvance ». Dans la section de Nguelebok, le président Emmanuel Loumboua est un homme serein. « Le Président national en demandant que ces opérations se déroulent en ce moment, ne s’est pas trompé d’agenda. Il nous appartient de prouver que ses lieutenants du parti à la base sont restés concentrés sur les orientations qu’il a fixées, et que le moment venu, que le parti sorte grandi, plus stable et acquis aux idéaux de développement et de progrès de notre pays ».

En clair, le Rdpc selon le président de la commission départementale de suivi des opérations, se porte bien. Malgré l’adversité compréhensible dans le choix légitime des potentiels candidats à la tête des sous sections et à la tête des sept sections de la Kadey, tout porte à croire que le parti du flambeau ardent garde la tête froide, et est engagé dans une grande réforme interne. Une réforme qui va à coup sûr panser ses plaies, remettre les œufs dans le même panier, où la devise sera plus que jamais une réalité, à savoir : Unité-Progrès-Démocratie.

Martin crépin NTSANA MEKOK