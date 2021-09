L’Action 1340

Campo et Niété

Camvert pour une éducation de qualité

Après la première édition qui a permis de réaliser un taux de réussite de 95% aux examens, les dons Camvert des kits scolaires cette année, sont placés sous le signe de signe de la performance et des grandes réussites de la politique éducative du Président Paul Biya.

RENOUVELLEMENT DES BUREAUX DES ORGANES DE BASE DU RDPC

Succès éclatant !

L’heure est à la finalisation des opérations sur le terrain et à la transmission des listes des bureaux élus ainsi que des rapports à la Commission centrale de supervision que préside Jean Nkuété. Malgré l’engagement jugé quelque peu excessif dans certaines localités, l’opération s’est globalement bien déroulée.

Blue Business

Partner’s Summit

Milestone in Camtel’s History

The working session between Camtel and its new marketing Partners was to find ways of harnessing the huge potential of the broad band market.

Mfoundi I

Plébiscite pour Jean Marie Abouna

La liste conduite par le maire de la commune de Yaoundé 1er a bénéficié de la confiance de l’immense majorité des militants des 11 sous-sections du Mfoundi I. Récit d’un feuilleton électoral historique.

At The Close of Renewal Exercise

Lessons to Learn Abound

Though not a first for the CPDM, the experiences and scenarios differed from previous renewals of basic organs and from which the Party will draw lessons.