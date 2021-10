MAYO BANYO : De nouveaux responsables des sections

Ils ont été élus les 19 et 20 septembre derniers au terme d’une élection sereine pour les uns et stressante pour les autres.

Dans la section Rdpc du Mayo-Banyo centre à Mayo-Darlé, l’élection s’est déroulée sans anicroche. Le président de la section sortant Aliou Dewa, a fait cavalier seul. Son bilan éloquent a-t-on entendu dire, a milité en sa faveur au point où aucun candidat ne s’est présenté comme adversaire. Ainsi, il a naturellement été reconduit pour une nouvelle mandature à la tête de la section Rdpc. S’agissant de l’Ofrdpc, c’est Françoise Konmetchou qui prend les rênes et Abba Daouda Guinto à l’Ojrdpc.

Dans la section Rdpc du Mayo-Banyo nord à Banyo, c’est la liste conduite par Ibrahima Dewa qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Celui qui a été député du Mayo-Banyo pendant 15 ans à l’Assemblée nationale, était en même temps vice-président de la section Rdpc du Mayo-Banyo nord. C’est donc sans surprise, que sa liste a été élue avec 4984 voix contre Mohamadou Abou qui a obtenu 1630 voix et Djibrilla Salissou 1581 voix.

Au niveau de la section Ofrdpc du Mayo-Banyo nord, Marie Chantal Etong a été élue. Présidente intérimaire de la section après le décès de la présidente titulaire, Djenabou Abou, elle a obtenu 2114 voix, devançant ainsi la candidate Maryama Dasso, qui n’a obtenu que 1338 voix. Pour les 5 prochaines années, l’Ojrdpc du Mayo-Banyo nord sera conduite par Ahmadou Alim. Il a obtenu 1784 voix, devant 3 autres candidats que sont, Mohamadou Iya 931 voix, Hassan Nana, 700 voix et Haman Adama Dewa, 493 voix. La démocratie a donc triomphé dans la section Rdpc du Mayo-Banyo nord, comme dans les unités politiques voisines.

Tout à côté dans la section Rdpc du Mayo-Banyo sud à Bankim, c’est Jean Damascene Ngnissongou qui est le nouveau président. Il a été élu au terme d’une élection riche en suspense. Initialement prévue le samedi 18, c’est plutôt le dimanche 19 septembre que l’élection a eu lieu, et les résultats ont été rendus publics le lundi 20 septembre à 16 heures. Jean Damascene Ngnissongou a obtenu 5109 voix contre 5079 pour le candidat Telessam Hamassoumou. Au niveau de l’Ofrdpc du Mayo-Banyo sud, c’est Tabenaire Djenabou qui prend les commandes. Chez les jeunes, une seule liste était en lice. Celle conduite par Thierry Aimé Wadjom, qui a par conséquent été plébiscitée. Les nouveaux responsables, s’engagent à travailler dans l’harmonie pour que le Rdpc retrouve ses lettres de noblesses, dans ce département de la région de l’Adamaoua, qui résiste tant bien que mal, aux assauts de l’opposition, l’Undp notamment.

Philippe GANFEH