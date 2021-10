Renouvellement 2021 : Les premiers enseignements

En attendant d’en dresser le bilan définitif, le Rdpc peut d’ores et déjà tirer de nombreuses leçons de cette opération grandiose.

Le renouvellement des bureaux des organes de base a quasiment rendu son verdict sur le terrain, aussi bien dans le pays que dans les 17 sections que compte le Rdpc à l’étranger. Comme il fallait s’y attendre, il y a d’un côté, ceux dont les listes ont été plébiscitées par les militantes et les militants à divers niveaux ; et de l’autre, les recalés qui n’ont pour la plupart, pas démérité. Mais comme dans tout jeu démocratique, il faut accepter le verdict des urnes, tout en espérant que l’issue soit plus heureuse la prochaine fois.

Bien que le processus ne soit pas encore totalement bouclé, l’on peut déjà tirer de nombreuses satisfactions de cette élection interne au Rdpc. Et comme le relevait un militant de base au terme de l’élection du bureau de la section de la Mefou et Afamba Sud à Mfou, le parti au pouvoir vient une fois de plus de démontrer toute sa vivacité et son attrait auprès du peuple camerounais, où il renforce au fil du temps et des événements, son leadership. Car tenir en haleine autant de personnalités de tous les âges et de toutes conditions, n’est pas du tout aisé.

S’il faut tout simplement considérer le caractère populaire de cet événement en effet, le Rdpc vient de démontrer que s’il gagne les élections, c’est grâce à l’engagement politique de ce peuple de militants qui vient de se mobiliser comme jamais depuis le 7 août, au 26 septembre 2021 dans les 360 sections intérieures et les 17 basées à l’étranger où le candidat du Parti a raflé l’essentiel des suffrages à l’élection présidentielle d’octobre 2018. Il serait dorénavant impossible et même irresponsable pour certains de venir honnêtement contester le leadership du parti du Président, quand on a été témoin de ce déploiement exceptionnel des jeunes, des femmes et des hommes déterminés à contribuer pour les cinq années à venir, au rayonnement de leur formation politique et partant du Cameroun.

S’agissant de l’organisation proprement dite de l’opération sur le terrain, mettre en exergue les échauffourées constatées ici et là, c’est oublier de féliciter les responsables chargés de l’encadrement dans les autres sections où tout s’est globalement déroulé en dépit des passions et des querelles de personnes. Sur 257 000 élections organisées à l’intérieur du Cameroun et dans tous les organes confondus, seuls 13 incidents relativement majeurs ont été dénombrés en réalité. Et grâce au tact et au sens de responsabilité des candidats en lice et des responsables, tout est très rapidement rentré dans l’ordre, pour le grand bien du Rdpc.

En dehors de ces aspects liés à l’organisation, cette opération a également permis de se rendre compte que l’amour des militants pour le Rdpc n’est pas du tout feint. Le dépit des membres des listes recalées dont certains ont même coulé des larmes, renseigne à suffire sur l’affection que portent ces militants à leur parti politique et surtout à son Président national, Paul Biya, auquel ils déclarent tous leur flamme. Un pied de nez donc à ceux qui prédisent à travers des analyses fallacieuses, la fin prochaine de cette formation politique qui vient de démontrer que sa fondation est des plus solides.

Claude MPOGUE