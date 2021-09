POLI : Un finish en beauté

La commission électorale de section de Faro Est à Poli conduite par son président Allabira Mamadou a bouclé les élections des bureaux des sections Rdpc ce week-end sans fausses notes.

Tout est bien qui finit bien entre les camarades du parti. Les élections se sont déroulées dans la sérénité et le calme, avec deux listes pour la section Rdpc et deux listes pour la section Ofrdpc. C’est un challenge politique entre militants d’un seul parti. Chaque liste a battu librement campagne sur le terrain, selon les instructions du président de la commission électorale de section. « On ne force pas le consensus. Quand il n’y a pas entente, laissez les potentiels candidats se frotter aux militants pour obtenir leurs suffrages, là il y aura un vainqueur et un vaincu. C’est à partir de là que chacun jauge son niveau de popularité politique. Si l’on est vaincu, on doit reconnaître la victoire de son adversaire politique », avait conseillé Allabira Mamadou. C’est ainsi que pour les bureaux de section Rdpc et Ofrdpc, deux listes ont été présentées. Le dimanche 19 septembre, les votes ont eu lieu sans incidents majeurs de nature à remettre en cause les résultats des scrutins. Les bureaux de vote se sont ouverts le matin jusqu’au soir et tous les électeurs ont librement voté sans influence, ni intimidation. Les bureaux se sont fermés après le dernier votant. La compilation des résultats est actuellement en cours pour départager les deux listes. Résultats qui, selon le président de la commission électorale de section, vont certainement un peu traîner pour des raisons d’enclavement de certaines localités en cette saison pluvieuse et aussi à cause du relief. Ce qui est réjouissant, c’est la fin des opérations en toute quiétude, beauté, calme et transparence. Les membres des différentes listes ont la tête dans les chiffres pour obtenir les tendances et être fixés sur leur sort.

Ce qui ouvre une nouvelle page dans cette section de Faro Est à Poli, où le bureau de la section était conduit par le vice-président. Le président de la section, Roger Hempo avait fait l’objet d’une sanction qui jusqu’à présent n’a pas été purgée. Ecarté d’office de ces opérations, cela a laissé la voie libre aux nouveaux prétendants. Le président Allabira Mamadou a tenu à féliciter les membres de la commission qu’il dirige pour le travail exemplaire et professionnel abattu sur le terrain. « Ils ont respecté les textes du parti jusqu’à la dernière virgule. Il y a de quoi les féliciter et de saluer leur dynamisme et engagement. Ils ont perdu leur temps et le sommeil pour œuvrer dans le but de faire avancer l’arrondissement de Poli et le Cameroun en général », reconnaît-il.

Pierre ABDOU