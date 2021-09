BERTOUA : La nouvelle carte politique est en place

Les nouveaux responsables ont été élus, au terme de l’élection du 19 septembre dernier.

Première image à la section Rdpc Lom et Djérem 2 : la grande mobilisation pour le vote, avec un pourcentage de 80%. En effet, pas grand changement dans cette section Rdpc Lom et Djérem sud 2 à Bertoua 2ème, qui a reconduit son président de section Rdpc et sa présidente de l’Ofrdpc. Omer Solla Pitol succède à lui-même à la section Rdpc, avec un carton plein de 99,12% des suffrages valablement exprimés. Ainsi que Marie Claire Yafon à la section Ofrdpc. Seul nouveau, le président de la section Ojrdpc, Ibrahim Mahama. Pour le président de la commission électorale de section Blaise Moussa : « Notre travail avait comme objectif recherché, la cohésion, la paix, le rassemblement des rangs et la confiance entre les militantes et militants autour d’un idéal commun, le consensus. Et je me réjouis de ce que ce but a été largement atteint. Les opérations se sont déroulées dans le calme et les résultats sont ceux d’un travail de fourmis que les équipes locales ont mené de bout en bout ».

Par contre à la section Rdpc Lom et Djérem sud 1, Bertoua 1er, le premier fait marquant et à la surprise générale, c’est le retrait de la course au fauteuil de son président sortant. Me Bembell D’Ipack Olivier Cromwell, par ailleurs maire de la commune éponyme, pour des raisons qui lui sont propres, a cédé sa place. C’est ainsi qu’au terme des opérations, le camarade Alphonse Baman Bara, a été plébiscité avec 71,61% des votes en sa faveur, devant son vis à vis Patrice Datou. L’hon Antoinette Ngbangbaye Epse Narke succède à elle-même devant ses deux concurrentes Honorine Nyazil Ndeh et Amélie Zarmo. Elle est elue avec 40,25% des voix en sa faveur. A l’Ojrdpc, Guy Arnaud Sale remporte l’élection haut la main avec 82% des suffrages valablement exprimés devant ses deux concurrents. Ici, un fort taux d’abstention est observé, pour des raisons évidentes. Beaucoup de frustrations pour des électeurs qui n’ont pas trouvé leurs noms sur les listes électorales. Dans certains bureaux, le vote a commencé avec d’énormes retards, dû au matériel électoral qui est arrivé vers midi (au quartier radio et Koume-Goffi, deux sous sections qui n’ont pas vu défiler la commission, encore moins les candidats…) Des bulletins insuffisants pour certains candidats, obligés eux-mêmes d’aller acheter du papier pour déposer dans les bureaux de vote, afin de permettre à leurs partisans de voter, etc. Sur la question, confie Joseph Yérima, président de la commission électorale de section : « Nous avons été victime d’une démobilisation des équipes locales de campagne. C’est regrettable mais au finish, nous avons pu obtenir un résultat satisfaisant, avec des responsables élus ». Dans certaines localités, à Bamvele notamment, le sous-préfet Joseph Christian Abouma Biloa lui-même a été mobilisé sur le terrain toute la journée pour sécuriser les opérations et éviter les débordements.

En somme, l’engouement observé lors de ces opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du Rdpc dénote de deux faits majeurs. Primo, la vitalité du parti à la base, et la volonté de renouveler la classe politique à la base. Ces deux faits qui ont pour raison que ce renouvellement était largement attendu et partagé par les militants. Ce qui a pour conséquence directe, le raffermissement de l’Esprit Rdpc, de ses idéaux ainsi que l’enracinement de la démocratie à l’interne.

Martin Crépin NTSANA MEKOK à Bertoua