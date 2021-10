Ibrahim Mbombo Njoya : Les hommages de France Nord

Les militants de cette section Rdpc se sont joints au reste de la communauté camerounaise de France pour saluer la mémoire du défunt sénateur et sultan des Bamouns.

Suite au décès d’Ibrahim Mbombo Njoya, survenu la semaine dernière, une cérémonie d’hommage et de recueillement a été organisée le samedi 2 octobre 2021 de 17h à 21h au Pavillon d’Armonville à Paris, à l’initiative de la communauté camerounaise de France en général, et de la communauté Bamoun en particulier. Très couru, cet évènement a réuni plus de 1000 personnes venues de toute la France, parmi lesquelles de nombreux cadres et militants du Rdpc de France.

Conduits par Christelle Ndongo, la nouvelle présidente de la section Rdpc France Nord, le bureau de section, les présidents de sous sections et de cellules ainsi que les militants dont certains sont partis de province, ont porté le message de condoléances du Parti à la famille de l’illustre disparu. Quoi de plus normal, au regard des faits d’arme du défunt qui était non seulement membre du bureau politique et du Comité central, mais aussi chef de la délégation permanente régionale du Comité central pour l’Ouest. La section Rdpc France Nord a ainsi évoqué « les grandes qualités humaines » de Mbombo Njoya, qui « s’est illustré comme un promoteur de la protection et de la valorisation du patrimoine historique et collectif symbolisé par l’étendard national du Cameroun ». Une gerbe de fleurs a également été remise à la famille du roi disparu.

Longin Cyrille AVOMO