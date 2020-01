Par Christophe Mien Zok

Deux semaines avant le début officiel de la campagne électorale en vue du double scrutin législatif et municipal du 09 février 2020, le Secrétaire Général du Comité central a signé hier la circulaire organisant cette importante opération. Si les observateurs, les militants et même les adversaires avaient des doutes sur le sérieux que le RDPC accorde à cette échéance électorale, ils ont maintenant la preuve que rien n’est laissé au hasard. Tout est mis en œuvre pour une préparation optimale et une participation efficace à ce double scrutin. Le parti de Paul BIYA ne ménagera donc ni effort ni ressource pour s’assurer une victoire massive et éclatante le 09 février au soir.

Après la phase de présélection et d’investiture des candidats qui s’est déroulée de manière satisfaisante, contrairement à une idée communément répandue qui pointe les dysfonctionnements, place à la campagne électorale. Celle-ci sera d’autant plus facile sur le terrain que le contentieux interne n’a pas atteint le niveau des précédentes consultations. Sans être parfait, le choix des candidats du RDPC s’est opéré de manière démocratique. Pour autant, la circulaire du Secrétaire Général met l’accent sur la nécessité de battre campagne dans un esprit d’équipe. C’est la principale directive contenue dans la circulaire du Secrétaire Général qui, en outre, précise les instances d’animation de la campagne électorale.

C’est connu: on ne change pas une formule qui gagne et qui a toujours fait ses preuves. Selon une tradition désormais bien établie, les structures de la campagne s’étendent sur plusieurs niveaux: national, régional, départemental, communal. Dans un souci de recherche de l’efficacité et de proximité, l’organisation opérationnelle inclut désormais les secteurs dans les communes. Ils regroupent les quartiers ou les villages.

Comme on peut le constater le RDPC se met en ordre de bataille et met toutes les chances de son côté pour remporter le double scrutin du 9 février prochain.

Après la circulaire, restent attendues la publication des listes des équipes de campagne et la profession de foi des candidats aux législatives et aux municipales. Progressivement, patiemment, sans tambour ni trompette, le RDPC tisse sa toile avec méthode. Malgré ces efforts, il se trouvera encore de mauvais perdants ou des personnes animées de mauvaise foi pour ternir sa victoire. Un refrain qui a peu de chances d’être entendu.