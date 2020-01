Journal L’Action 1248 Dans les kiosques ce vendredi 10/01/2020

Municipales/Législatives du 9 février 2020

La circulaire du secrétaire général

Le document signé le 9 janvier dernier organise la campagne du Rdpc pour le double scrutin.

VŒUX DE NOUVEL AN 2020

Bonne année Monsieur le Président

C’est en toute majesté et enthousiasme que le corps diplomatique accrédité au Cameroun, puis les corps constitués nationaux ont souhaité les vœux de nouvel an au chef de l’Etat, le 9 janvier 2020.

Feb. 2020 legislative, municipal elections

Jean Nkuété outlines campaign modalities

The CPDM Secretary general signed a circular on 9 january, wherein he gave directives.