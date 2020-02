Abong Mbang : Le Rdpc ne faillira pas

Le mega meeting présidé par Grégoire Owona à donné de constater que tout est mis en oeuvre pour une victoire éclatante du Rdpc ici et dans toute la région.

Organisé par la commission communale de campagne du Rdpc d’Abong Mbang que préside le ministre Joseph LE, ce meeting a connu la participation de tous les responsables politiques de la région et ceux en charge de la campagne sur le terrain. Après une importante séance de travail entre le secrétaire général adjoint du Comité central du Rdpc et vice-président national de la campagne du Parti, le meeting proprement dit pouvait commencer dans une ambiance de carnaval. Charmant Oyal, le maire et président de la section Haut-Nyong Centre I et Mme Berthe Nanga Mefant, le porte-parole des candidats, réaffirmeront dans leurs prises de parole, la détermination et l’engagement du Rdpc à frapper un grand coup le 9 février prochain avec une majorité « élégante ». Bernard Wongolo, le président de la commission régionale de campagne saluera vivement la présence du SGA du Comité central du Rdpc à Abong Mbang devenue le temps de ce meeting, la métropole de l’Est. Pour lui, la région de l’Est s’apprête à rééditer l’exploit de 2018 où elle est arrivée second après la région du Sud à l’élection présidentielle. « L’Est est acquise au Rdpc », a-t-il ajouté dans l’allégresse totale.

Le ministre Grégoire Owona prendra en dernier la parole dans une ambiance surchauffée, entretenue depuis le début du meeting par des artistes du cru. « Je suis venu, j’ai écouté, j’ai entendu. Le secrétaire général du Comité central vous félicite pour le travail abattu depuis le début de la campagne électorale le 25 janvier dernier. Il vous demande de tenir bon et d’aller jusqu’au bout », a-t-il déclaré. Il prodiguera ensuite des conseils aux candidats, responsables de la campagne et aux représentants du Parti dans les bureaux de vote. Prescrivant à tous, l’esprit d’équipe et la vigilance pour une victoire avec panache du Rdpc et un taux de participation record. La lecture de la motion de soutien et de référence au chef de l’État Paul Biya par Blaise Moussa le président de la commission communale de campagne du Rdpc à Betare Oya, viendra mettre fin à un grand moment de la vie du Rdpc à l’Est.