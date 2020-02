Haute Sanaga : Ils le feront

Les électeurs comptent contribuer à donner toutes les majorités aux listes du Rdpc dans le département.

Nsem et Bibey avant hier, et Nkoteng hier, l’enthousiasme débordant a laissé voir l’empressement qu’ont les militants de ces localités à en découdre avec le rendezvous du 09 février 2020. Et pour cause, « Nous comptons garantir nos acquis, mais davantage nous misons sur les perspectives qu’offrent les opportunités d’un Cameroun nouveau et la décentralisation », déclare Étienne Prosper Ngourang, maire de la commune de Nkoteng. Comme lui, ce sont toutes les populations de la Haute Sanaga qui sont conscientes des enjeux de ce double scrutin pour ne pas laisser la gestion entre des mains inexpertes, notamment à Mbandjock. A Nsem par exemple, les raisons du choix ne se cherchent pas. En termes d’acquis, la centrale solaire photovoltaïque. Cet investissement a radicalement transformé le quotidien. Pas étonnant que, Nsem, le chef-lieu de l’arrondissement éponyme soit baptisée « ville lumière ». Bibey, l’arrondissement en a encore plus. Do’oh Gustave, le président de la section Rdpc Haute-Sanaga Nordest: « Il est vrai les écoles primaires foisonnent, mais elles manquent de personnel enseignant. En outre, tous les services sociaux de base sont représentés. Nous avons grand espoir que la décentralisation nous apportera la civilisation », a-t-il souhaité. Du côté de la ville industrielle Nkoteng, le choix d’un bon conseil municipal est le gage d’un meilleur futur. A toutes ces trois étapes, comme ce fut le cas à Nanga-Eboko, le chef de la délégation permanente départementale du Comité Central du Rdpc, Bidoung Mkpatt, a rappelé que le meilleur choix, c’est le Rdpc dont les résultats sont palpables, visibles et intelligibles. Et ses candidats dans la Haute-Sanaga sont compétents, efficaces et expérimentés : Bien plus, affirme Bidoung Mkpatt : « Les listes du Rdpc comportent une ressource humaine aux habitudes, attitudes et aptitudes éprouvées, qui est à même de mettre en œuvre les options du gouvernement que soutient le Rdpc, à savoir : unité, paix, sécurité, décentralisation, progrès économique, social et culturel, électrification rurale et urbaine, télécommunications modernes, infrastructures routières, hydraulique villageoise, etc ». Aujourd’hui la commission départementale de campagne sera à Lembe Yezoum et la clôture samedi à Mbandjock. Où toute la Haute Sanaga est attendue.