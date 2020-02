BIBEMI : Avancer sereinement vers la victoire

La commission départementale de campagne dans la circonscription électorale de Bénoué Est, est allée renforcer l’équipe communale de campagne par un giga meeting à l’esplanade du Lamidat de Bibémi.

Un giga meeting à la hauteur des trois arrondissements Pitoa, Bibémi et Lagdo que couvre la circonscription électorale de Bénoué Est que dirige Alim Boukar. Les commissions communales et les candidats aux municipales et législatives des trois localités ont honoré de leur présence ce grand rendez-vous de ratissage pour une fois converger vers la victoire finale en cette période de dernière ligne droite de campagne. La mobilisation des militants de la section de Bénoué Est à Bibémi était bien diligentée par le président de la section Alh Yedi Yaouba au bonheur de sa majesté Daouda Halidou, lamido de Bibémi, membre du Comité central du Rdpc. Toutes les prises de paroles étaient une évocation des uns et des autres à oublier cet accident de parcours de 2013 où le Rdpc est passé à côté de la mairie. « On va mouiller le maillot pour les listes Rdpc pour un vote massif en faveur de nos candidats », a proclamé haut et fort Ousmanou Joseph, président de la section Ojrdpc hôte. « Le travail que nous menons sur le terrain nous rassure », affirme Sadou Wadjiri, présidente de l’Ofrdpc. Alliyoum Fadil qui cherche à briguer un 4ème mandat à la Chambre basse du Parlement, appelle les électeurs de la circonscription à ne jamais faillir. « Faites triompher avec brio toutes les listes Rdpc pour que la mairie revienne au Rdpc et que nos deux candidats aux législatives remportent la victoire en tournant le dos aux échecs de 2013 », a-t-il dit. Pour le chef de la commission communale de campagne de Bibémi, le Dr Woin Noé, il faut remettre la mairie de Bibémi, aux hommes d’actions car le temps est à l’action. « Nous sommes sur la dernière ligne droite pour la victoire de toutes nos listes et nous devons rester vigilants face à nos adversaires politiques. Nous n’avons pas droit à l’erreur », déclare le Dr Woin Noé devant une grande foule en liesse scandant « Be djppa tan » une expression en langue locale qui signifie « ils doivent descendre du fauteuil de la mairie »