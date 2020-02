Vallée Du Ntem : Le Rdpc est comme le miel

Les populations d’Ambam ont décidé le 4 février dernier de mettre tous leurs œufs dans le panier du Rdpc.

Le lieu du meeting de la commission communale de campagne électorale du Rdpc d’Ambam était déjà en soi, un grand symbole : le stade Jean Assoumou d’Akam Etam. Un lieu mythique, parce que créé par « l’un des concepteurs du département de la Vallée du Ntem », Jean Assoumou Avebe, l’ancien directeur général de la Société nationale des hydrocarbures (Snh). Le choix de délocaliser le grand meeting de la commission communale de campagne électorale du Rdpc dans ce village situé le long du fleuve Ntem, à la frontière du Cameroun et du Gabon, visait donc à rendre un vibrant hommage à cette grande élite. C’est ce qui justifie la présence de toutes les forces vives du département, aux côtés de Samuel Obam Assam, le président de la commission départementale de campagne de céans et des commissions communales de Kye-Ossi, d’Olamze, de Ma’an et d’Ambam. Tout ce monde venait en fait célébrer la première partie de la victoire du Rdpc le 9 février 2020. Il ressort en effet de ce meeting que dans la commune d’Ambam, les électeurs ne savent conjuguer qu’un seul verbe : voter pour le Rdpc. L’issue du scrutin de dimanche prochain ne fait donc pas de doute, de l’avis de tous les intervenants du jour. Que ce soit Guy Eke’e, le président de la sous-section Rdpc d’Akam Bitam, Jacob Assoumou, le responsable du secteur 11 au sein de la commission communale, le président de ladite commission, tous ont fait le serment de voter comme d’habitude à 100% pour les listes investies par leur parti. Ce sera d’ailleurs le cas dans tout le département. Il ne saurait en être autrement, puisque le Rdpc et la Vallée du Ntem ne font qu’un. L’heure était donc à la fête, car selon Samuel Obam Assam, le Rdpc est comme le miel : quand il est servi, pas besoin d’insister pour qu’on le mange. Chacun se régale. Et les réalisations du Rdpc sont telle qu’on n’a plus besoin de convaincre le peuple d’Ambam que c’est le seul bon choix. Entre de nombreux intermèdes musicaux, quelques modalités pratiques ont été indiquées aux représentants du Rdpc dans les 90 bureaux de vote de la commune. Ceux-ci sont déjà désignés et leurs accréditations signées. La commission communale de campagne a salué l’important appui de Mme Avomo Assoumou, épouse Koki, directeur général de l’autorité civile aéroportuaire, élite d’Akam Bitam et vice-présidente de la commission départementale de campagne : 1800 pagnes, des milliers de T-shirts, de casquettes et d’écharpes, qui ont été distribués à ses frères et sœurs.