Lekié Ouest : Prêt pour le 9 février

C’est le message porté par les populations à la commission régionale de campagne en visite dans cette circonscription électorale.

L es militants Rdpc de la circonscription électorale de la Lekié Ouest constitué des arrondissements de Lobo, Okola, Monatélé et Evouda vont se rendre aux urnes le 9 février prochain, plébisciter les listes du Rdpc. L’assurance a été faite aux commissions de campagne qui sillonnent les villages depuis deux semaines à la conquête de l’électorat. Ce message d’espoir a également été porté à l’attention des membres de la commission régionale de campagne en visite à Mva’a, l’un des villages de la Lekié Ouest. Prenant la parole devant les militants et le parterre d’invités rassemblés à la cour de l’école catholique Ste Thérèse de l’enfant Jésus de la localité, Touna Mama, porte-parole des présidents des commissions communales de campagne pour la Lekié Ouest a sommairement présenté le travail de fourmi qui se fait sur le terrain par les commissions dans les localités respectives, pour préparer la victoire du Rdpc. Pour lui, « Une élection ne se gagne pas à l’avance. Il est question de continuer à convaincre les indécis à voter les listes du Rdpc, surtout relever le taux de participation ». Même son de cloche pour Benoît Ndong Soumhet, président de la commission départementale de la campagne. Dans sa brève présentation du déroulement de la campagne dans son ressort électoral, il a énuméré deux cas de figure où le Rdpc est en compétition avec les partis politiques de l’opposition. Il s’agit de l’arrondissement de Monatélé et celui de Lobo. Dans ces localités, un travail de sensibilisation s’est fait sur le terrain pour convaincre les populations de voter le Rdpc. Ce qui amène les populations à avoir espoir que le Rdpc va garder ces 4 communes. Sylvestre Naah Ondoua, membre de la commission régionale de la campagne venu suivre l’évolution de la campagne électorale dans la Lekié Ouest, est parti satisfait de l’engouement des populations de cette circonscription en faveur du Rdpc. Pour lui cet engouement doit se concrétiser en vote le 9 février prochain.