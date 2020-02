Logone et Chari : La campagne bat son plein

Le ministre Ibrahim Talba Malla, président de la commission régionale de campagne du Rdpc pour l’Extrême-nord a présidé un meeting le 1er février 2020 à la place des fêtes de Kousséri.

« Le Logone et Chari toujours fidèle au Rdpc ». Ce slogan n’est pas un vain mot. Le meeting de Kousséri vient de hisser encore plus haut cette circonscription électorale en terme de mobilisation derrière le parti au flambeau. En effet, le samedi 1er février, jour du meeting et dès les premières heures de la matinée, la place des fêtes de Kousséri était déjà bondée de monde. Groupes de danses, militants et autres curieux avaient déjà investi les lieux. Alors même que l’évènement était prévu à 14h, quelques heures bien avant, la fête battait son plein. Pendant ce temps, le président de la commission régionale de campagne entretenait à la permanence de la maison du parti, les responsables en charge de la campagne électorale dans le Logone et Chari sur la tenue, la morale, la stratégie et le comportement à adopter pendant cette période électorale conformément à la circulaire du secrétaire général du Comité central du Rdpc, Jean Nkuété.

Au cours du meeting tenu dans l’après-midi et qui a mobilisé les militants venus de tout le département, les élites intérieures et extérieures, les forces vives, des chefs traditionnels et autorités administratives parmi lesquelles le préfet du Logone et Chari, Albert Mekondane Ebounou, les responsables politiques ont tenu à souligner que leur circonscription électorale demeurait un bastion imprenable du Rdpc et meilleur soutien selon le classement des suffrages exprimés en faveur du président de la République lors de la dernière présidentielle, selon les propos du ministre Adoum Gargoum, chef de la délégation permanente du Comité central du Rdpc pour le Logone et Chari. Une position que les militants comptent garder jalousement, a-t-il déclaré. Rappelons que le ministre Alamine Ousmane Mey, membre de la commission régionale de campagne et par ailleurs élite de la localité, était présent à ce meeting.

Les défis sont encore nombreux dans Le Logone et Chari, ont reconnu les orateurs. Mais, Ils bénéficient de la plus grande attention du président de la République, notamment la lutte contre l’insécurité, la scolarisation, la lutte contre le chômage et le bitumage de la route Maroua-Kousséri, entre autres. Les militants qui ont dit placer totalement leur espoir au Rdpc, ont promis d’accorder un vote massif à ses listes, le 9 février 2020, jour des élections.