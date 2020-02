Nyong et Kellé : Le Rdpc à la reconquette du département

Les militants ont réaffirmé leur engagement à remporter le double scrutin du 9 février lors d’un grand meeting samedi dernier, en présence de la commission régionale de campagne du Centre.

De passage à Makak le 1er février 2020 pour une visite de travail relative au déroulement de la campagne électorale dans le département du Nyong et Kellé, les membres de la commission régionale de campagne du Centre en sont répartis l’air très rassuré. Leur assurance se fonde sur la détermination des militants du Rdpc à reconquérir les trois sièges du département à l’Assemblée nationale perdus en 2013. Et à contrôler les conseils municipaux des dix communes de leur circonscription administrative.

Que ce soit chez les responsables locaux du parti, des commissions locales de campagne et chez les élites, le message a été le même, à savoir que le Rdpc est déterminé à remporter le double scrutin du 9 février 2020. Simon Pierre Ndjiki Mpeck, président de la section Rdpc Nyong et Kellé Centre a, par exemple, déclaré que le Nyong et Kellé ne saurait être un champ expérimental pour les nouveaux venus et que désormais, le Nyong et Kellé sera aux couleurs du Rdpc.

En présentant les candidats investis aux législatives, Bell Luc René, président de la commission départementale de campagne du Nyong et Kellé, a soutenu que le Rdpc a de la ressource humaine. Il s’agit des candidats qui ont un passé, qui ont posé des actions concrètes dans le département. Pour ce faire, a poursuivi Pauline Irène Nguene, ministre des Affaires sociales et porte-parole des élites de Makak, le Rdpc s’engage à ne pas manquer le rendez-vous du 9 février 2020, car le challenge est à portée de main du parti au pouvoir. « Ne nous trompons pas, le 9 février, votons les listes du Rdpc, toutes les listes du Rdpc et rien que les listes du Rdpc », a-t-elle lancé.

Pour atteindre cet objectif, le Rdpc, peut compter sur l’Union des populations du Cameroun qui s’est engagée à soutenir les candidats du Rdpc seuls à avoir l’étoffe nécessaire pour diriger une municipalité comme celle de Makak.

Il n’en fallait pas plus pour dissiper les”quelques appréhensions”que René Sadi, président de la commission régionale de campagne du Centre avait en arrivant à Makak. « Il était temps qu’aujourd’hui, ce département qui est important, qui a un héritage historique à léguer, ait sa place à l’Assemblée nationale et que celle-ci soit assurée par le Rdpc (…) Les différentes interventions que j’ai écoutées, les réactions des militants me confortent dans le sentiment que le département a compris qu’il était temps que la récréation cesse, que le vide soit comblé et que le Rdpc reprenne sa place dominante dans ce département. Je me félicite du fait que l’Upc ait pris l’engagement de soutenir les listes du Rdpc », a déclaré le ministre René Sadi, en clôturant le meeting.