Mayo-Danay Est : Le Rdpc sur la bonne trajectoire

Mounouna Foutsou, le président de la commission départementale a présidé un méga meeting de campagne à l’esplanade de la maison du parti de Yagoua.

C’est une foule innombrable des militants vêtus pour la plupart des tenues du Rdpc qui avait envahi, le 27 janvier dernier l’esplanade de la maison du parti Rdpc de Yagoua. Et pour cause, la tenue d’un grand meeting de campagne, véritable démonstration de force du Rdpc dans la circonscription électorale du Mayo-Danay Est. Des groupes de danses traditionnelles avec en tête le « Gourna », danse mythique chez le peuple Massa rythment ce grand rendez-vous. Et comme pour accompagner et encourager ces danseurs, le public applaudit, certains débordés par la joie que savent en procurer ces danseurs de Gourna, se lancent eux-aussi dans le mouvement, d’autres gratifient ces danseurs de quelques billets de banque pour encourager leurs bonnes prestations. Un décor festif qui donne le ton du meeting de campagne de Yagoua.

Intervenant en premier au cours de ce regroupent politique, le maire de la commune de Yagoua, Pierre Lirawa a salué la présence des militants des cinq arrondissements qui forment le Mayo-Danay Est à ce meeting. Le magistrat municipal s’est félicité du très bon travail abattu par chaque militant à son niveau question de quadriller le terrain.

Mounouna Foutsou, le chef de la commission communale de campagne du Rdpc dans le Mayo-Danay Est a salué la mobilisation digne de la grandeur du parti qu’est le Rdpc. Le ministre a saisi l’occasion pour présenter les membres de la commission de campagne qu’il dirige qui, selon lui, doit connaître un franc succès jusqu’au soir du 8 février 2020, date de clôture de la campagne électorale. « Les présidents des commissions communales se doivent d’être toujours plus proches des militants à la base. Le mariage de raison que nous avons avec le Rdpc ne sera pas trahi », a conclu Mounouna Foutsou.

Fait marquant de la campagne électorale à Yagoua, la démission de quelques figures marquantes de l’Undp pour le Rdpc. Amadou Kidina, le secrétaire général de la fédération du parti de Bello Bouba Maigari et Félicité Boyafianga, candidate titulaire de l’Undp aux législatives de 2013 arborent désormais les couleurs du parti au flambeau. De très bons points que marquent ainsi la commission départementale. La campagne électorale du Rdpc s’intensifie dans le Mayo-Danay Est, sous la coordination du ministre Mounouna Foutsou qui se félicite déjà d’une première semaine pleine et sans couac et d’un premier bilan somme toute satisfaisant.