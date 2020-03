Bureau de l’Assemblée nationale : Le Rdpc investit ses candidats

C’était au cours d’une réunion du groupe parlementaire du Parti, tenue le 17 mars dernier au palais des congrès de Yaoundé, sous l’égide du secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété.

Les élections tenues lors de la session plénière de l’Assemblée nationale ont entièrement confirmé les choix du Rdpc et de son Président national pour exercer, en son nom, les fonctions d’encadrement aussi bien au sein du bureau de l’Assemblée nationale que dans les neuf commissions de l’auguste Chambre. Pas de changement majeur. En dehors de quelques nouveaux députés insérés ça-et-là, qui vont faire leur apprentissage aux côtés des anciens, dans un esprit de groupe, comme l’a recommandé le secrétaire général du Comité central, le Vice-premier ministre Jean Nkuété, Cavaye Yeguié Djibril est candidat à sa succession. Tout commence à 16 heures, lorsque la doyenne d’âge, Laurentine Koa Mfegue, épouse Mbédé fait son entrée dans la salle prise d’assaut par les députés Rdpc de cette 10ème législature. Sont également présents le ministre délégué à la présidence de la République chargé des Relations avec les Assemblée, François Wakata Bolvine, ainsi que les principaux collaborateurs du secrétaire général du Comité central. La séance s’ouvre par l’exécution de l’hymne national. Après son ouverture par la doyenne, la séance est suspendue pour accueillir le secrétaire général du Comité central. Jean Nkuété introduit la première partie de sa communication et passe la parole au ministre d’Etat, le secrétaire à la Communication du Rdpc, Jacques Fame Ndongo, qui donne lecture des investitures du Parti à l’effet d’être candidats aux postes d’encadrement du groupe parlementaire du Rdpc à l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l’article 58, alinéa 1 du Règlement intérieur du Parti. Tonnerre d’acclamations. Jean-Bernard Ndongo Essomba et son équipe sont appelés à venir prendre la direction des opérations, en lieu et place du bureau d’âge, qu’il remercie et félicite chaleureusement. Notamment la doyenne d’âge, pour avoir été « une femme à la hauteur ». Le candidat à la présidence du groupe prie le secrétaire général du Comité central de transmettre ses déférents remerciements au Président national du Rdpc pour cette haute confiance qu’il a bien voulu leur renouveler. La seconde partie de la communication du secrétaire général n’apporte pas plus de surprises. Des « honorables » sont proposés pour candidater, au nom du Rdpc, au sein des neuf commissions de l’Assemblée nationale. Investitures une fois de plus plébiscitées par les autres députés. Le président du groupe parlementaire remercie la hiérarchie du Parti pour la confiance placée en eux, et promet en leur nom de se montrer dignes de cette confiance. Ce qui n’empêche pas Jean Nkuété d’attirer l’attention des uns et des autres sur les responsabilités qui sont les leurs, en guise de mot de clôture. Il est 17 h pile, lorsque les députés prennent le chemin de l’hémicycle, pour aller confirmer les choix du Parti pour le représenter dans les instances d’encadrement de l’Assemblée nationale.

Serge Williams Fotso