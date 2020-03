Garoua II : Comment le Rdpc a vaincu l’opposition

Le parti de Paul Biya a finalement repris le contrôle de cette commune, après 17 ans de dur labeur.

L a commune de Garoua 2 était restée plus de 17 ans entre les mains de l’opposition. Marafa Hamidou Yaya, en son temps avait alors déployé les moyens conséquents pour déboulonner l’Undp, maître des lieux qui a toujours considéré être dans son fief sans inquiétude aucune. Avec l’avènement du Fsnc la bataille politique dans l’arrondissement de Garoua 2 s’est encore resserrée tendant à confirmer l’étiquette de terroir de l’opposition par excellence dans la Bénoué malgré les multiples efforts des élites. L’on comprend en effet le courroux des ténors de ce principal allié du Rdpc après la disqualification des listes Undp et Fsnc à l’issue du contentieux préélectoral. « Les leaders de l’Undp et du Fsnc ont tout fait pour éviter d’être battus sur tapis vert sauf qu’ils ont oublié que les ténors du Rdpc à Garoua 2 étaient prêts à tout pour obliger leurs adversaires à leur dérouler le tapis rouge. Les stratégies et les hommes qui ont œuvré contre vents et marrées pour cette victoire historique ont échappé aux adversaires qui ne voyaient pas le danger venir », explique Hamadou Souaïbou, président des zones 1 et 2. En termes de stratégies, le maillage territorial qui a été l’œuvre du stratège en chef Müller Saliou, président de la section Rdpc de Bénoué Centre 2. Il a procédé à la répartition de la circonscription politique de Garoua 2 en 6 zones politiques ayant chacune à sa tête un président de zone. Le président de la section a fait jouer son expérience en la matière ayant à ses côtés des militants dynamiques et engagés Ce qui a donc permis d’insuffler une concurrence positive entre les zones et les responsables qui présidaient à leur destinée. Résultat des courses, le Rdpc qui arrive en tête, reprend les rênes de la municipalité. Le Rdpc a ainsi redoré son image, retombée des efforts étalés sur plusieurs années.