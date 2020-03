RDPC : La démocratie comme maître-mot

La récente élection des exécutifs municipaux, a permis de constater une fois de plus, que les valeurs démocratiques prospèrent dans le parti politique de Paul Biya.

«Pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple » au sens de Périclès, reprit par Abraham Lincoln, la démocratie se définit de manière générale, comme la volonté du peuple, qui s’exerce à travers un représentant. Ainsi, à l’issue du double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020, la liberté d’opinion a triomphé. Les conseillers municipaux ont élu les maires d’arrondissements et ceux de la ville, en toute liberté et en toute conscience. Dans le secret de l’isoloir, ils l’ont fait en fonction de la perception qu’ils ont eue de chaque candidat. Au cours de ce moment fatidique, ils ont mesuré à leur juste valeur, le pouvoir et la force que confère la démocratie, déjouant parfois les arrangements et les compromis. À la fin, les résultats ont unanimement été acceptés, en vertu du respect du fait majoritaire. Ce cas de figure, qui est un exemple parmi tant d’autres, est le reflet de l’idéal démocratique. Un concept qui met entre autres en évidence, le respect des droits de la majorité, les élections libres et justes, auxquelles s’ajoutent les valeurs de dialogue, de tolérance et de compromis. À l’observation, le concept de démocratie, qui constitue le troisième mot de la devise du Rdpc, résonne permanemment, et de manière tonitruante, depuis le 24 mars 1985 à Bamenda. Au cours de ce 4eme congrès de l’Unc qui a permis de créer le Rdpc, Paul Biya encourageait ses compatriotes à s’intéresser à la vie politique et à exprimer librement leurs idées. Il dira d’ailleurs que : « le nom (du Rdpc) n’est pas dû au hasard. Il s’agit de rapprocher le pouvoir du peuple souverain, afin que celui-ci soit mieux associé à la conduite des affaires publiques. D’abord en s’appliquant à lui-même les règles de pluralisme, ensuite, en donnant la parole à la base pour qu’elle puisse s’exprimer… », indiquait-il. Cela fait donc plus de trois décennies que la démocratie se développe inexorablement dans les rangs du Rdpc. En puisant constamment dans les valeurs de ce système politique pour orienter ses choix, le Rdpc démontre à échéance régulière, qu’il est un parti politique progressiste, directement tourné vers l’avenir, et qui par conséquent, met au centre de son action la volonté du peuple souverain. Autre période qui permet d’observer la vitalité de la démocratique dans le Rdpc, c’est le renouvèlement des bureaux des organes de base. Moment par excellence consacré au renouvellement du personnel politique, il se fait également à travers le vote.