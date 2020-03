haute-sanaga ouest : Pour un anniversaire réussi

En attendant la publication de la circulaire du secrétaire général du Comité central, relative à la célébration de l’an 35 du Rdpc, les responsables de cette circonscription politique intensifient les préparatifs.

C’ est la permanence du parti de Nkoteng qui a servi de cadre samedi dernier pour cette autre réunion, en vue de bien préparer les 35 ans du Rdpc. « Le 24 mars 2020, sera un jour d’anniversaire particulier. Car il se tient au lendemain du double scrutin », a confié Esaïe Hubert Kanga, vice-président de la section Rdpc Haute-Sanaga Ouest. « Et surtout que Nkoteng a une fois de plus tenu à son engagement en remportant haut la main les élections », a-t-il ajouté. Les responsables de cette unité politique entendent à cet effet, continuer la sensibilisation pour une grande mobilisation le jour-j. Ainsi, les descentes sur le terrain sont organisées afin de toucher le maximum de militants. Etant donné que Nkoteng est une ville cosmopolite, il est également question de sensibiliser la population afin que les communautés vivant dans la Haute-Sanaga Ouest, soient représentées. « Car la diversité culturelle fait aussi la force de Nkoteng. Personne n’est exclu. Etant donné que le Rdpc est un parti de rassemblement », a souligné Jean Balandja, président de la section Rdpc Haute-Sanaga Ouest. Pour que la fête soit belle, plusieurs commissions ont été mises sur pied. Les hôtesses devant assurer le protocole, les commissions logistiques, finances, transport etc. Pour les membres du bureau de cette section, il est également question de veiller à ce que le port de la tenue en ce qui concerne les militantes et militants soit respecté pour une plus grande visibilité. « C’est la fête du Rdpc et le port de la tenue est important », a indiqué Bekoné Baboé, délégué à la formation de ladite section. Une rencontre qui a interpelé chaque militant à s’impliquer. Cette réunion a également permis aux responsables de cette circonscription politique de peaufiner les stratégies pour bien organiser l’installation du nouvel exécutif communal de Nkoteng qui aura lieu le 28 mars prochain.