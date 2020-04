L’Action 1264 du mercredi 1 er Avril 2020

Managing new school of local gov’tBiya picks young, able ‘couple’Tanyitiku Enohachuo and Lidwine Ongolo have a huge task to train staff of councils in the phase of a fast-tracked decentralization process.



LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUSLes mesures renforcées

Le ministre de la Santé publique a annoncé, le 30 mars dernier, le lancement, entre le 02 et le 06 avril prochains, d’une vaste campagne de testing porte-à-porte dans la ville de Douala, ainsi que l’ouverture de centres de grande capacité d’accueil des patients.



Oku bleeds Tragedy sours CPDM’s victoryEight persons died on Sunday after the security vehicle carrying them rolled down the hill into the valley.

Fight against covid 19Mayors launch sensitization campaignsYouths have been recruited in different municipalities to carry out sensitization accross the nook and cranny of town.



Stratagème insurrectionnel de Maurice Kamto : Un coup d’épée dans l’eauLe Rdpc a décodé la « Déclaration » du président du Mrc sur le Covid 19 et s’attendait, soit à un soutien républicain de la stratégie élaborée par M. le président de la République, soit à des propositions alternatives, originales, novatrices voire futuristes. Que non ! Au contraire. Lire le décryptage du Pr. Jacques Fame Ndongo.



“Militantes, militants, chers compatriotes, dans un élan de civisme et de responsabilité, respectons les mesures prescrites par le Gouvernement et l’Oms, suivant les hautes instructions du president de la République, Président national du Rdpc, pour barrer la voie au coronavirus”, Jean Nkuété