Résilience et union sacrée

Comme chaque fois que le pays fait face à une menace commune, le Rdpc appelle à faire bloc derrière les pouvoirs publics pour sortir vainqueur dans la lutte contre le Covid-19.

Le Cameroun tout comme la quasi-totalité des pays du monde entier, fait face au coronavirus. Cette pandémie qui, en l’espace de quelques semaines, a réussi à mettre toutes les nations d’accord sur les valeurs de solidarité et surtout d’humilité. A l’instar de tous les pays ayant recensé des cas de contamination, le pays a, sous l’impulsion du chef de l’Etat, Paul Biya, mis sur pied un plan de riposte en 13 points qui fait déjà ses preuves, car le nombre de malades et de décès projetés par certains « spécialistes » pour la dernière semaine du mois de mars 2020 est loin d’être atteint. Ces derniers parlaient en effet de plus de 600 cas, pour environ 200 décès. L’on est à 194 cas pour 06 morts le mardi 1er avril.

Le Rdpc dont le Secrétaire général a signé un communiqué dans la foulée pour soutenir sans réserve le plan de riposte gouvernemental, demande à ses militants et ses militants de maintenir le cap, car il s’agit d’un combat individuel et collectif de longue haleine et de s’approprier les nouvelles mesures édictées par le ministre de la Santé publique. Le Parti qui a renoncé à célébrer son 35ème anniversaire, conformément aux prescriptions gouvernementales, appelle ses troupes à ne pas céder à la psychose dans laquelle les hommes politiques opportunistes et sans épaisseur, tentent de les plonger, dans une récupération politique qui frise la honte et la bassesse, à un moment où le Rdpc et tous les partis politiques républicains appellent à l’union sacrée contre cette pandémie.

Parallèlement à cette croisade, le Parti suit attentivement le déroulement de la session parlementaire au Sénat et à l’Assemblée nationale, où les textes de loi sont en étude et où les travaux se poursuivent dans le strict respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale. Le peuple camerounais doit résister et avoir confiance en son gouvernement qui a pris les mesures adéquates face à cette menace mondiale. Et c’est ensemble que l’on y viendra à bout.