MFoundI II : L’autonomisation en marche

Une trentaine de femmes de la 14ème sous-section Ofrdpc ont été formées à la fabrication de plusieurs produits. C’était la semaine dernière à la maison du parti de Nkomkana.

Bien installées dans leur siège, cahier et stylo à la main, les femmes de cet organe de base suivent attentivement les professionnels, tout en prenant les notes. Lesquelles notes les aideront à réaliser, le moment venu, les produits qui leur permettront non seulement de générer des revenus, mais aussi de les utiliser à la maison, afin de barrer la voie au coronavirus qui fait des ravages dans le monde. « Notre but est de permettre aux femmes de se prendre en charge, d’être épanouies financièrement. Car au Rdpc, on ne fait pas de la politique politicienne », disait Mélanie Tchakounté. Pour la cause, « nous multiplions ces formations pour que cela puisse permettre aux ménages de vivre ». Selon elle, cela permettra de disposer des produits devant faciliter le respecter des règles d’hygiène qui jusqu’ici sont les mieux indiquées pour stopper l’expansion de la pandémie. Ainsi, sur la liste des produits qui devront permettront à générer des revenus, du savon en liquide, du savon solide, de l’eau de javel, du désinfectant et du beurre de cacao. De la théorique à la pratique. Un moment plus qu’important. Pour ne rien rater, les femmes sont concentrées sur l’acquisition des connaissances des matières premières, du matériel, de la manipulation, des mélanges des produits et des mesures de sécurité. Pour les apprenantes, la satisfaction est totale, car « cela va permettre de fabriquer nos produits. C’est pourquoi nous étions très attentives pour ne pas rater le dosage ». Pour elles, en ce moment de guerre contre Covid19, ces produits vont permettre d’assainir l’environnement en attendant que la période de crise passe, et que les produits fabriqués cheminent à nouveau dans les marchés. Satisfaction également chez l’initiatrice, Mélanie Tchakounté. « L’autonomisation est une priorité pour notre champion, Paul Biya. Et au niveau de la base, nous devons la mettre en pratique pour notre bien-être. Mais également pour le développement de notre pays ». En attendant les attestations, les femmes pensent déjà à aller commencer la fabrication pour le bien-être des populations.

