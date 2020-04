De nouvelles mesures prises

Le ministre de la Santé publique a notamment annoncé le lancement d’une vaste campagne de screening, porte-à-porte, dans la ville de Douala, ainsi que l’ouverture des centres de grande capacité d’accueil des patients dans la métropole économique et à Yaoundé.

Depuis la découverte du premier cas de Covid-19 au Cameroun, aucun foyer local de cette épidémie n’a été enregistré. Pourtant, en dépit de la sensibilisation faite jusqu’ici, ce virus mortel continue de faire des ravages. Chaque jour au Cameroun comme ailleurs dans le monde, on enregistre de nouveaux cas des personnes infectées, sans oublier l’augmentation du nombre de décès.

Pour cette raison, le gouvernement camerounais a opté pour une nouvelle stratégie de riposte contre le Covid-19, a annoncé le ministre de la Santé publique (Minsanté). Dans une interview accordée à la télévision nationale le 30 mars dernier, Manaouda Malachie a annoncé de nouvelles mesures à mettre en œuvre pour barrer la voie à la pandémie. Il s’agit notamment de l’ouverture de centres de grande capacité d’accueil des patients dans les villes de Yaoundé et de Douala, ainsi qu’une vaste campagne de screening, porte-à-porte, pour rechercher les personnes contaminées.

Cette opération de recherche active des cas infectés qui commence par la ville de Douala, avant de s’étendre à d’autres villes du pays, débutera au plus tard le 06 avril prochain. Concrètement, selon le Minsanté, des agents de santé seront dépêchés sur le terrain pour sensibiliser les populations sur cette nouvelle mesure de prévention contre ce virus.

Globalement, les nouvelles mesures gouvernementales se feront sur quatre axes. Il s’agit dans un premier temps d’effectuer une recherche active et précoce des cas par un test généralisé ; ensuite effectuer une prise en charge qualitative des cas avec extension des capacités ; assurer une régulation sociale pour éviter la propagation, et enfin la gouvernance et la recevabilité.

Cette batterie de mesures intervient après les 13 mesures instruites par le président de la République le 18 mars dernier, et qui passaient, entre autres, par la fermeture des frontières, des établissements scolaires et universitaires, l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, la restriction des déplacements urbains et interurbains, la régulation du flux des consommateurs dans les marchés et autres centres commerciaux.

Le Cameroun comptait, le 31 mars 2020, 193 cas confirmés de Covid-19. Une dizaine de patients est guérie, tandis que le nombre décès est passé à 06.

Serge Williams Fotso