La base en phase avec la direction du Rdpc

La décision du Secrétaire général du Comité central appelant à suspendre les manifestations le 24 mars dernier, tout en respectant à la lettre les prescriptions gouvernementales a été bien accueillies par la base.

Parti politique républicain, le Rdpc a tout de suite fait sienne la lutte contre cette pandémie qui ébranle à ce jour 199 pays à travers le monde, à commencer par les plus puissants. C’est ainsi qu’immédiatement après le train de mesures prescrites par le chef de l’Etat, Paul Biya et annoncées le 17 mars 2020 par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, le Secrétaire général du Comité central du Rdpc, Jean Nkuété a immédiatement pris ses responsabilités pour que sa formation politique se joigne à la croisade contre cet ennemi commun.

Le première mesure prise par le patron administratif du Parti a été celle de la suspension de toutes les manifestations et regroupements relatifs à la célébration du 35ème anniversaire du Rdpc. Chose impensable et même inenvisageable quelque temps avant, c’est la mort dans l’âme que le Parti a dû prendre cette mesure en dépit du fait que cette célébration soit un moment fort du Parti du Président. En formation politique légaliste, le Rdpc ne pouvait que prendre cette décision en droite ligne de la riposte gouvernementale.

Malgré ce contretemps et la déception des sections qui se préparaient déjà activement, les militants ont massivement adhéré à décision du Secrétariat général. Bien plus, ils ont accepté non seulement de se conformer aux 13 prescriptions gouvernementales, mais également à les vulgariser à tous les niveaux du parti et auprès des militants et sympathisants du Rdpc à travers les organes de base, conformément à l’appel du SG. « Il est demandé aux militantes et aux militants dans un élan de civisme et de responsabilité exemplaire, de veiller à la stricte application, au plan individuel et collectif, des mesures fortes et salutaires prescrites par le Premier ministre, chef du gouvernement suivants les hautes instructions du Président de la République, Son Excellence Paul Biya », a écrit Jean Nkuété.

Message reçu 5/5 par les destinataires. C’est ainsi que les organisateurs d’événements familiaux tels les mises en bière, les funérailles et les cultes religieux respectent autant que faire se peut, les consignes relatives aux nombre de participants et leur distanciation sociale ; sans oublier les mesures systématiques d’hygiène, notamment le lavage systématiquement des mains et l’usage tout aussi régulier de gels hydro alcooliques. Au Rdpc comme partout ailleurs, la santé n’a pas de prix.

Claude Mpogué