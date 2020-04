Fonds Spécial de Solidarité Nationale : Oui à l’initiative du chef de l’Etat !

De nombreux Camerounais et moult entreprises citoyennes soutiennent la détermination à lutter contre le covid-19 mise en place par le chef de l’Etat.

Le président Paul Biya a ouvert le bal de l’expression de la générosité et de la solidarité nationales dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus qui secoue le monde entier et donc, n’épargne pas le Cameroun. A côté des actions multiformes du gouvernement pour faire face à la propagation de la pandémie, le chef de l’Etat a non seulement décidé de la création d’un Fonds de solidarité nationale, mais également, il y a apporté sa contribution en mettant à la disposition du Fonds, une enveloppe d’un milliard de francs CFA. Au-delà de l’effet de brouillard que semblent constituer des initiatives similaires, mises en place par des leaders politiques qui ont choisi de politiser la lutte contre la pandémie et donc, d’essayer d’en tirer une plus-value politique, le Fonds de solidarité mis en place par le chef de l’Etat camerounais est un instrument crédible qui bénéficie déjà du soutien de plusieurs compatriotes et de nombreuses entreprises citoyennes. Il y a quelques jours, le producteur d’huiles raffinées et de savons de ménage SRC Maya a remis au ministre de la Santé publique 150 millions de FCFA au titre de sa contribution à l’élan de générosité, juste avant le métallurgiste français Prometal, qui, à son tour, a tiré un chèque de 100 millions de FCFA au gouvernement camerounais. Avant eux, c’est le groupe bancaire UBA et le milliardaire Baba Dan Pullo qui ont rejoint l’initiative, avec respectivement des chèques de 150 et 100 millions de FCFA. Le footballeur Samuel Eto’o Fils n’a pas attendu pour apporter une contribution d’un montant de 100 millions de francs CFA et le sénateur Sylvestre Ngouchingué, propriétaire du groupe Congelcam a également mis la main à la poche, qui a remis au ministre de la Santé publique, un chèque d’un montrant de 250 millions de francs CFA. De plus en plus de donateurs se signalent. C’est le cas du ministre délégué à la Justice, Jean de Dieu Momo, qui n’est pas resté indifférent. Il a transmis une contribution d’un montant de 500 mille francs CFA. Le Groupement Inter patronal des promoteurs du médicament et dispositifs médicaux (GIPAM), à travers le directeur général de l’Agence internationale pour la promotion et la représentation des laboratoires pharmaceutiques (Agipro-Pharma), a apporté un don en nature, remis au secrétaire d’Etat en charge des épidémies et des pandémies, M. Alim Hayatou. Le don était composé de 20 cartons de masques de protection, 30 cartons du savon liquide, 28 cartons d’eau de javel en bouteille d’un litre, 05 cartons de paires de gants, 05 cartons de gel hydro-alcoolique et 20 cartons de mouchoirs en papier de nettoyage, permettra de renforcer la riposte face à cette pandémie. D’autres entreprises rallongent progressivement la liste des donateurs, avec des enveloppes un peu moins importantes, ainsi que des équipements. « Nous avons reçu des entreprises citoyennes et des personnes de bonne volonté, la somme cumulée de sept cent soixante-dix millions cent cinquante mille francs CFA dont 500 millions en attente de virement dans le compte dédié », a indiqué en toute transparence le 3 avril dernier, le ministre de la Santé publique. Manaouda Malachie a fait savoir que ces fonds qui sont immédiatement injectés dans le circuit de la dépense servent à financer plusieurs pans de la lutte contre la pandémie.

Simon Meyanga