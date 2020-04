Covid-19 : Les mairies de Douala au front

Les six communes d’arrondissement épaulées par le maire de la ville, Roger Mbassa Ndine, se sont lancés à la recherche de solutions durables pour stopper l’avancée fulgurante et le bilan macabre de la pandémie dans le département du Wouri.

En cette matinée du mardi 7 avril 2020, l’atmosphère et la météo restent lourdes à Douala, capitale économique du Cameroun. Les nuages continuent de s’amonceler sur les berges du Wouri qui ne finissent pas de déverser le trop-plein d’eau, sur la ville en cette période de petites précipitations, malgré l’apparition sporadique de quelques rayons de soleil en début d’après-midi. Le déploiement des maires d’arrondissement dans leurs circonscriptions respectives n’a plus donné lieu, comme à l’accoutumée, à une mobilisation populaire qui s’accompagne généralement des tintamarres particuliers. C’est que la pandémie du covid-19 qui place de plus en plus le Wouri au hit-parade des chiffres les plus fous n’autorise plus les grands rassemblements. C’est donc dans cette ambiance funeste que tous les maires de la ville ont prioritairement inscrit leurs activités, dans le cadre de la riposte contre cette pandémie qui obère considérablement les activités économiques à Douala.

La capitale économique, toujours grouillante de monde, de jour comme de nuit, s’est mise en mode restriction et confinement. Les espaces marchands toujours bien achalandés cherchent désespérément les clients, les différentes rues où la bière coule habituellement à flot sont désertes, au grand désespoir des tenanciers pleins de vague à l’âme. Bref, tous les autres points chauds de Douala ferment obligatoirement les portes à 18 heures, au risque d’écoper des sanctions sévères par les forces de maintien de l’ordre qui veillent au grain. Cette mesure prise par le gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua est désormais respectée à la lettre par les « Doualais » qui redoutent les ravages causés par le covid-19 dans leur ville et qui ont majoritairement opté pour le confinement. Pour ceux qui ne peuvent pas se départir de leur pitance quotidienne, le maire de la ville, Roger Mbassa Ndine rend désormais le port du masque obligatoire à Douala. Sous la supervision des maires d’arrondissement, les marchés, les carrefours et les ruelles des quartiers sont désinfectés, des atomiseurs y déversent des solutions hydro-alcooliques, des kits de protection sont distribués aux taxis et motos-taxis. Partout, c’est le branle-bas. Les autorités ne lésinent sur aucun moyen pour torde le cou à cette pandémie qui fait des ravages à Douala.

Se faire dépister du corona virus est désormais possible dans la capitale économique. C’est à domicile que chaque citoyen passe le test de dépistage du covid-19. Environ 1200 personnes ont été recrutées pour cette campagne d’envergure dans la ville de Douala. Ils vont de maison et maison, avec un document qui leur permet de détecter facilement les cas suspects liés à cette pandémie. Le lancement officiel a eu lieu le 5 avril dernier à la mairie de Douala 2ème, sous la supervision de son maire, Denise Fampou. Opération menée par le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua.