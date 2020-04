Riposte contre le covid-19 : Le port du masque désormais obligatoire

C’est l’une des sept nouvelles mesures prises par le Premier ministre, chef du gouvernement, sur hautes instructions du chef de l’Etat, pour venir à bout de la pandémie au Cameroun.

L a mesure relative à la généralisation du port du masque de protection dans tous les espaces ouverts au public, est effective depuis le lundi, 13 avril 2020, sur toute l’étendue du territoire national. Face à la pandémie coronavirus, la réplique gouvernementale monte ainsi d’un cran. Dans les rues et quartiers de Yaoundé, la mise en application de cette nouvelle mesure du Premier ministre, Joseph Dion Ngute a été visible. Sans se faire prier, les habitants de la capitale se sont arrimés à ce nouveau comportement visant à renforcer le plan de riposte du Cameroun contre cette pandémie. À pied, en moto, en voitures personnelles ou en transport en commun, hommes, femmes, enfants, tous arborent le masque, en application des mesures gouvernementales. Dans les marchés, points de stationnement des taxis qui grouillent généralement de beaucoup de monde, usagers, passagers et conducteurs sont en mode masques. Même si on note encore la désinvolture de quelques-uns. La mesure étant désormais généralisée, les forces de l’ordre ont été mises à contribution pour, dans un premier temps sensibiliser les récalcitrants avant de passer à la phase de répression. C’est ainsi qu’au niveau du centre-ville, précisément à la poste centrale, généralement bondée de monde, elles se relaient en équipes pour passer le message de l’obligation du port du masque de protection aux usagers, obligeant même ceux qui n’en ont pas de s’en procurer sur place, auprès des petits vendeurs qui se sont rués vers ce commerce. Il faut dire qu’avant cette mesure, bon nombre de Camerounais, conscients de la dangerosité de cette pandémie, s’étaient déjà appropriés ces habitudes. De même, dans de nombreuses administrations, cette mesure était déjà d’application obligatoire aux différents personnels. Mais compte tenu de l’inconscience de certains, le chef du gouvernement, sur instruction du chef de l’Etat, Paul Biya, a trouvé bon d’intensifier la lutte contre le coronavirus avec la mise sur pied de sept nouvelles mesures. Cellesci viennent s’ajouter aux treize précédentes. Des mesures barrières pour stopper l’évolution de cette pandémie sur l’étendue du territoire national. L’adhésion massive des populations à toutes ces initiatives gouvernementales est la preuve de la volonté de se protéger et protéger les autres. L’union sacrée est donc de mise, pour mettre hors d’état de nuire l’ennemi commun qu’est le Covid-19.

Muriel Zang