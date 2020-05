Accompagnement : Les promesses tenues de Paul Biya

Rendues publiques jeudi dernier, les mesures d’accompagnement des secteurs affectés par la pandémie sont d’ordre économique, social, fiscal et cadrent parfaitement avec la conjoncture.

E n menant les consultations instruites par le président de la République sur l’impact du Covid-19 dans l’économie camerounaise et les mesures d’accompagnement à prendre chief Dr Joseph Dion Ngute, le Premier ministre, avait rassuré ses interlocuteurs relativement aux bonnes intentions des pouvoirs publics. Le 30 avril 2020, il a tenu parole à travers une vingtaine de décisions révolutionnaires du chef de l’Etat, destinées à maintenir l’économie nationale à flot, malgré la pandémie. Le premier reste sans doute la fin des restrictions qui, depuis un mois, avaient été imposées aux secteurs des loisirs et des transports : la réouverture audelà de 18h, des bars, restaurants, boites de nuit et autres, ainsi que la levée de la limitation du nombre réglementaire de passagers dans les transports en commun. Ces secteurs qui suffoquaient déjà ont donc reçu une bouffée d’oxygène avec l’autorisation qu’ils ont de reprendre leurs activités normales, pour peu que les mesures barrières édictées y soient respectées, notamment le port du masque obligatoire, le lavage des mains et la distanciation sociale. Sur le plan fiscal, les mêmes secteurs vont en plus bénéficier d’une pose, grâce aux nombreuses exonérations décidées en leur faveur, s’agissant notamment de l’impôt libératoire, de la taxe de stationnement, ou de la taxe sur l’essieu pour les taxis et motos taxis, et de la taxe de séjour pour les hôtels et restaurants. Au deuxième trimestre de l’exercice budgétaire en cours, les bayam sellam seront exempts du paiement de l’impôt libératoire et des droits de place sur les marchés. Le paiement de la taxe foncière au titre de l’exercice budgétaire en cours, est différé pour le 30 septembre, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Tout le monde servi Les plus grandes entreprises n’ont pas été oubliées, puisque les vérifications générales de comptabilité sont suspendues, en même temps que le délai du dépôt des déclarations statistiques et fiscales est reporté sans pénalité, pour celles qui auront payé le solde correspondant. Dans cette veine, les entreprises directement affectées par le Covid-19 pourront obtenir des moratoires de paiement et ne feront pas l’objet d’un recouvrement forcé de créance. Celles qui auront consenti des dons et libéralités dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ne paieront pas l’impôt sur les sociétés sur la partie des revenus ayant servi aux dépenses concernées. Et malgré les tensions de trésorerie auxquelles l’Etat fait face, le gouvernement a décidé de renflouer celle des entreprises en leur remboursant des crédits de Tva à hauteur de 25 milliards Fcfa. Sur le plan social et en vue de faciliter l’approvisionnement du marché en produits de première nécessité, les importateurs desdits produits ne paieront pas de frais de stationnement aux ports de Douala et de Kribi. De leur côté, les employeurs bénéficieront d’une suspension jusqu’en juin, des contrôles de la Cnps et ne paieront pas de pénalité de retard de cotisation sur demande justifiée. Le paiement de leur dette de cotisation sera d’ailleurs étalé sur trois mois, et les personnels des entreprises qui ne sont pas à jour continueront, à titre exceptionnel, de bénéficier des prestations de la Cnps. Le gouvernement annonce d’ailleurs une augmentation des allocations familiales de 2800 fcfa à 4500 fcfa et celles des anciennes pensions de vieillesse de 20%. Ainsi donc, Paul Biya n’a oublié personne, puisque tous les secteurs et toutes les franges de la société camerounaise trouvent leur compte. D’autres mesures pourraient d’ailleurs intervenir incessamment pour booster davantage l’économie camerounaise. Le temps que la plateforme mise sur pied à cet effet rende sa copie.

Longin-Cyril Avomo