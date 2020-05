Animation du RDPC : Les réseaux sociaux assurent

Depuis l’annonce des mesures restrictives, les rencontres pré- vues dans le cadre de l’animation du parti à la base ont été annulées. Pourtant, les militants sont restés actifs et en contact. Grâce aux réseaux sociaux.

Aujourd’hui, la quasi-totalité des sections, sous sections, comités de base et même les cellules disposent d’un groupe whatsapp ou d’une page facebook. Ces principales plateformes sont utilisées de manière intense par les militantes et militants ces dernières semaines, pour continuer à raviver le flambeau du Rdpc. A défaut des rencontres habituelles dans les permanences du parti et autres lieux de rassemblement, les responsables de base mettent internet à profit pour poursuivre l’animation du parti. C’est le cas de la Menoua ; où toutes les sections sont réunies au sein d’un même groupe whatsapp. A travers cette voie, les militants partagent les informations et s’encouragent mutuellement à être des acteurs de lutte contre le Covid-19. Si les rencontres telles que les conférences de sections, les conférences de soussections et autres activités, qui d’habitude drainent de nombreuses foules ne se sont pas tenues, il reste que les militants n’ont pas cessé d’échanger sur des sujets différents, mais édifiants Ces hommes et femmes qui n’ont pas taris d’idées pour faire avancer le parti, les partagent régulièrement à travers ces plateformes. C’est ainsi qu’ils échangent les points de vue sur des sujets concernant l’épanouissement de leur unité politique et parallèlement s’édifient sur des questions d’actualité. La section Rdpc Vallée du Ntem 1 est un modèle de cette formule. En effet, son président, Hyancinthe Mba Mbo, entretient régulièrement les membres du groupe sur des sujets généralement liés à la décentralisation et sur la lutte contre la propagation du corona virus. Ailleurs, certains se donnent un rendez-vous hebdomadaire autour d’un thème particulier. Avec l’aide d’un modérateur, ils donnent chacun son point de vue sur un sujet minutieusement choisi au préalable. Les exposés sont aussi une autre formule qui prospère dans ces groupes. Finalement, les échanges entre les militantes et militants sont devenus beaucoup plus intenses et dynamiques qu’auparavant. Justin Amougou Manga, président de la section Rdpc Mefou et Afamba Centre confie à cet effet que le groupe Whatsapp de la section existait bien avant la pandémie, mais il est devenu plus animé. « En effet tous les membres font d’une cellule d’éveil chargée d’alerter en cas de suspicion de Covid-19 ». Ces derniers pensent même être encore plus proches que par le passé. En effet, même s’il est vrai que presque toutes les unités politiques disposaient déjà de ces plateformes, il reste que facebook ou whapsapp ne servaient qu’à la communication des informations relatives au parti, à ses activités et à son président.

LiNe TANkÉ NJikÉ