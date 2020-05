Paul Biya en fin stratège

Le chef de l’Etat du Cameroun a bien compris le sens de la « guerre » à mener contre la pandémie, en y apportant une riposte adéquate.

Alors que ses détracteurs et les contempteurs de la République l’attendent sur le terrain du verbiage, le Président Paul Biya, en fin limier, qui sait flairer les dangers qui menacent son peuple, opte pour l’action. D’où il ressort généralement et même trop souvent des solutions qui paraissent hors du commun. C’est le cas en ce moment dans la recherche des solutions pour barrer la voie à la maladie à coronavirus. Outre les mesures qu’il a prescrites pour ralentir ou empêcher la progression de la contamination dans son pays, après avoir créé le Fonds spécial de solidarité national pour lequel il a fait débloquer un milliard de FCFA, le chef de l’Etat Camerounais vient de passer à la vitesse supérieure. Près de deux milliards de FCFA comme sa contribution à l’achat des matériels de désinfection et de protection contre la pandémie. Non pas pour les grands foyers de contamination, comme on se serait attendu. L’homme du 06 novembre 1982, qui est le Camerounais le plus renseigné, a pensé que pour tordre le cou, pour limiter la propagation du coronavirus, il fallait contenir le virus au niveau des 360 arrondissements que compte le Cameroun. Ainsi, le virus ne va pas quitter cet endroit. Cela veut dire que les régions qui ne connaissent pas encore des cas de contamination, vont barrer la voie au virus. Et même ceux qui en connaissent, vont les traiter. Et si le virus est maîtrisé au niveau des arrondissements, il ne pourra pas remonter plus haut. Il faut donc étouffer en adoptant l’approche de proximité ou encore la riposte de proximité. Bien plus, l’acte de Paul Biya a valeur de pédagogie, en ce sens qu’il voudrait munir les populations dites rurales, qui ne connaissent pas encore les réalités de cette pandémie, à se frotter aux pratiques de limitation de la propagation en adoptant les mesures barrières. En dehors du matériel classique requis pour chaque citoyen, Paul Biya a doté les hôpitaux de kits de détection rapide (moins de cinq minutes) et d’appareils respiratoires. Homme d’action Pendant que certains pays, chefs d’Etats ou gouvernements annoncent à grand renfort de publicité (promesses fallacieuses), des contributions colossales, 900 milliards par-ci, 200 milliards par-là, les locataires qui ne vont plus payer les loyers, les masques qui seront fabriqués à grande échelle pour l’ensemble des citoyens (voici plus de trois semaines sans effets), Paul Biya n’a pas eu besoin de plus de sept jours pour agir. Entre l’annonce de doter les 360 communes de matériel d’une valeur de deux milliards et le convoi dudit matériel en direction des régions, il s’est passé exactement une semaine. Il n’a pas eu besoin d’annonce pompeuse, du genre désinfecter l’ensemble du pays avec des produits, en tendant les bras à la communauté internationale et autres bailleurs de fonds divers. Avec les moyens dont il dispose, via la constitution, le tour est joué : aller tuer le fœtus dans l’œuf. Ce qui est effectif depuis le mercredi 29 avril 2020, avec la réception du matériel par les gouverneurs de régions. Eux-mêmes vont acheminer vers les départements, ainsi de suite. En clair, Paul Biya fait ce qu’il dit et dit ce qu’il fait.

William monayong