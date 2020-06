L’Action 1273

Mercredi 03/05/2020

Lutte contre le Covid-19

L’élite Rdpc au front

Les élus Rdpc ont saisi l’occasion de la reprise des classes pour désinfecter et offrir des kits d’hygiène aux différents établissements scolaires.

REPRISE DES CLASSES

L’UNION SACRÉE

Les militants du Rdpc, aux côtés des autres personnes morales et physiques de bonne volonté, s’illustrent à travers leur soutien multiforme à la communauté éducative, pour une fin d’année effective et sans Covid-19.

A Regina Mundi initiative

Northwest MPs, mayors met in Bamenda

The Political Bureau member of the CPDM gathered elected officials of the Party at her residence on Friday May 29, 2020.

Universités d’Etat et Ipes

Comme sur des roulettes

Le constat de la reprise effective des cours et le respect des mesures barrières a été fait par le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur dans plusieurs campus.

Cameroon’s economy in Covid-19 era

Bittersweet moment of clarity, reflection

Experts hold that the covid-19 pandemic may just be the right catalyst to transform the economy if only the opportunity is measured and seized.

“You have certainly understood that we need to make a lot of efforts to fight Covid-19 that may pose a threat to the stability of our states”.

Jean Nkuété, Secretary General of the CPDM Central Committee.