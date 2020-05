Guilene Flore Daknou Kamga :« Le Rdpc est désormais vigilant et mobilisé »

La trésorière Générale de l’association CPDM-DEUTSCHLAND e V., membre de la section Rdpc Berlin en Allemagne parle du discours inédit du Président Paul Biya ainsi que des dispositions prises par les militants pour contrecarrer les actions de la B.A.S. contre les institutions du Cameroun dans ce pays.

L’Action : Le 19 Mai 2020, le chef de l’Etat Paul Biya s’est exprimé se manière exceptionnelle aux Camerounais. Comment avez-vous accueilli son message?

Guilene Flore Daknou Kamga : Nous avons accueilli le message du chef de l’Etat Paul Biya avec joie et grande satisfaction. Le chef de l’Etat compte sur le patriotisme, le sens de responsabilités et le courage de tous les Camerounais pour vaincre ce fléau qui touche la planète entière selon ses termes. Il a rappelé que chacun de nous doit se sentir concerné et apporter sa contribution au combat contre la propagation du Covid-19. Dans le même discours, le Président Paul Biya nous demande de rester un peuple uni, solidaire et discipliné dans cette période difficile. En nous invitant à une » Union sacrée » de toutes les forces vives de la nation pour combattre la pandémie du Covid-19, le président de la République a tenu à associer tous ses compatriotes.

Ce message vient à coup sûr prendre le contre-pied de certains compatriotes qui s’étaient répandu sur les réseaux sociaux sur son état de santé et même sa vie. Vous qui vivez ces soubresauts ici en Allemagne, avez-vous l’impression que la sortie du Président de la République va leur fermer définitivement la gueule ?

D’entrée de jeu, le chef de l’Etat Paul Biya a demandé à ses compatriotes de ne céder ni à la panique, ni aux fausses informations véhiculées par les réseaux sociaux. Ce message vient ainsi et une fois de plus mettre fin à toutes les surenchères, les spéculations et les supputations étranges. La sortie du Président de la République a surtout permis de clouer le bec aux vendeurs d’illusion, aux marchands de fausses nouvelles et aux champions de la manipulation.

Madame la trésorière générale, comment se porte la section Rdpc de Berlin en Allemagne par ces temps de covid-19 ?

La section Rdpc Allemagne a de très grands défis communautaires et de cohésion sociale à relever qui perdurent depuis la crise du Noso et après l’élection présidentielles de 2018. Si le Cameroun est une Afrique en miniature, la section Rdpc Allemagne est le reflet palpable de la société camerounaise de manière générale. Fort heureusement l’organisation et la structure du parti favorise l’unité dans le partage et les échanges au sein de notre section en ces temps de la pandémie du Covid-19.

Quelles sont les actions qui sont menées par votre section pour contrecarrer la propagation de ce virus au sein de la communauté camerounaise de Berlin, et des militants du Rdpc singulièrement ?

L’Allemagne est un pays discipliné et organisé de telle manière que toutes les populations doivent respecter les mesures imposées par le gouvernement et l’Oms. Du coup, les militants du Rdpc tout comme la communauté camerounaise de Berlin devaient s’aligner aux consignes des autorités locales comme tout le monde en Allemagne. Sous la vigilance du président de la section, Alain Ndjock, ainsi que la coordination de son équipe, notre secrétaire Simplice Ndaago assure et garantit en permanence toute la communication de nos actions de communication, de sensibilisation et de vulgarisation des mesures barrières et préventives contre le Covid-19. Dans cette activité de communication au sein de la communauté, toutes les informations officielles venant des autorités camerounaises, du gouvernement allemand ou de l’Oms sont régulièrement relayées. Notre participation aux échanges et débats républicains dans les cercles, les médias et les réseaux sociaux avec plusieurs partenaires et acteurs a connu un succès encourageant. Cela nous a aussi permis de faire parvenir régulièrement des propositions à qui de droit pour l’amélioration de la lutte contre cette pandémie.

Avant cette pandémie, le Cameroun a beaucoup fait parler de lui, notamment avec les multiples attaques contre sa représentation diplomatique dans ce pays par les éléments de la B.A.S. comme en avril 2020. Quelle est la situation aujourd’hui?

Aujourd’hui les autorités allemandes semblent avoir enfin sifflé définitivement la fin de la recréation après une n-ième attaque récidive des suspects de la B.A.S à notre Ambassade. D’ailleurs, la police allemande a rendu public une liste de noms soupconnés d’avoir à nouveau attaqué l’Ambassade du Cameroun à Berlin le 30 avril 2020 se réclamant tous de la Brigade anti sardinards. La liste présentée dans les réseaux sociaux énumère les personnes suivantes: Richard Fouofie Djimeli, Lot Valery Feuba Batomen, Olivier Christian Tchanang, Yon Louis Godlifread, Victor Ndeh Ndikum, Poclaire Wamba, Geraud Potago. Dans la journée du 22 Mai 2020, la police allemande a rendu visite à monsieur Richard Djimeli qui a été conduit à une direction inconnue. Monsieur Djimeli s’était particulièrement fait remarquer de manière tristement célèbre devant la police allemande lors de la toute dernière manifestation enregistrée sous le pseudo nom d’un groupe dénommé » artistes réunis ». A cette occasion, il a tenté de violenter la police en promettant de brûler l’Ambassade, sous le regard médusé de la police qui filmait cette démonstration. Les éléments de la B.A.S qui scandaient des chansons contre le régime de Yaoundé, avaient également ce jour fabriqué un cercueil en carton pour célébrer à leur manière les funérailles du Président Paul Biya. Malheureusement aussi pour les casseurs, les responsables de l’Ambassade avaient obtenu de la Police allemande un dispositif musclé. Ma sœur Judith, mon neveu Alexander et moi-même avons filmé ce triste événement assis dans notre voiture de 9 à 17 heures et retransmis en mondovision grâce au SA Tv du patriote Serge Anango à qui nous disons aussi infiniment merci pour le geste patriotique. Pour une fois et grâce à cette action concertée avec le président de la section Rdpc Allemagne et son équipe, la BAS n’a pas pu faire passer ses mensonges habituels. Le Rdpc est désormais vigilant et mobilisé pour contrecarrer toutes les actions de manipulation et de propagande mensongères de la B.A.S en Allemagne. Notre dernière sortie n’était qu’une partie de notre stratégie.