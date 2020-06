Lutte Contre La Covid-19 : La base ne lâche rien

La progression de la pandémie à travers les villes et villages du Cameroun est un appel pour les militantes et militants du Rdpc, qui continuent sans aucun signe de lassitude à consentir de l’énergie pour vaincre cet ennemi

La motivation commune à cette base militante en ce moment est la protection des élèves et étudiants ayant repris le chemin de l’école. En effet, au moment de cette rentrée, c’est l’inquiétude qui monte chez les parents, à cause de la montée de la maladie. Cependant, la base militante n’entend céder ni à la peur, ni au découragement. Voilà pourquoi ces derniers jours ont été consacrés à la désinfection des établissements scolaires. La section Rdpc Menoua-Centre II par exemple, malgré sa fragilité due aux effets néfastes de la crise anglophone, a apporté son soutien à l’équipe communale qui procédait à l’assainissement des salles de classe de l’arrondissement le week-end dernier. Même si Dieudonné Nguimfack ne peut confier une reprise sereine des cours, il avoue que Fongo Tongo ne baissera pas les bras avant la fin de cette pandémie. Dans la Haute-Sanaga Nord, c’est la sensibilisation qui continue. Elle se fait à travers les causeries éducatives et les descentes vers les populations. A NangaEboko, les responsables de base entretiennent les militantes et militants sur les potentielles menaces de la pandémie et ses conséquences sur le quotidien. Des occasions qui leur permettent de revenir sur l’importance des mesures barrières. Ainsi, le port systématique du masque facial, le lavage régulier des mains ou de l’utilisation des gels hydro alcoolique ne sont pas des fantaisies, mais des nécessités. Les initiatives divergent de part et d’autre, mais les objectifs restent les mêmes. Certaines sections ont choisi de mettre sur pied des comités de veille sanitaire, tandis que d’autres procèdent par la distribution du matériel de protection. Dans tous les cas, l’ennemi est commun et la guerre sans merci.

Line Tanké njiké