Lutte Contre Le Covid-19 : L’élite Rdpc au front

Les élus Rdpc ont saisi l’occasion de la reprise des classes pour désinfecter et offrir des kits d’hygiène aux différents établissements scolaires.

Tous les moyens sont mis à contribution pour rompre la chaîne de contamination du covid-19. Le sénateur Hayatou Aïcha Pierrette, le maire de la ville de Garoua, Dr. Ousmaïla Mohamadou, les maires des arrondissements de Garoua 1er , Alioum Garga, de 2ème Oumarou Sanda, de Ngong, Ahmadou Ahiwa ont lancé une vaste croisade de désinfection des campus scolaires, de dotation des écoles en kits d’hygiène et masques de protection pour les élèves, enseignants, personnel administratif et moto taximen pour contrescarrer la propagation du virus. Le Sénateur Hayatou Aïcha Pierrette a mobilisé plus de 4 millions de francs pour doter les établissements primaires des arrondissements de Garoua 1er , Garoua 2ème et Garoua 3ème des kits composés des sceaux robinets du savon et des sceaux simples pour recueillir les eaux usées. L’inspection d’arrondissement de l’éducation de base de Garoua Ier a reçu 46 kits et 15 cartons de savon, tandis que Garoua 2ème et 3ème ont reçu respectivement 45 kits accompagnés de 13 cartons de savon, et 39 kits accompagnés de 13 cartons de savon. Une répartition judicieuse en fonction du nombre d’établissements primaires publics que compte chaque unité administrative. Quant aux enseignements secondaires, la dame de cœur en a donné 46 kits avec 15 cartons de savon pour les 46 établissements secondaires que comptent les trois arrondissements de la ville de Garoua. Pour l’annexe de l’Université de Ngaoundéré, elle a offert 20 kits avec trois cartons de savon pour les trois facultés de Garoua. 25 autres kits avec 8 cartons de savon sont allés à destination des mosquées de l’arrondissement de Garoua 2ème et 25 kits et 8 cartons de savon en direction des églises. Pour les motos taximen, elle a confectionné 3000 masques qui ont été remis ce vendredi 29 mai au président régional de l’association des conducteurs de motostaxis. La cérémonie de remise a été présidée par le préfet du département de la Bénoué Oumarou Haman Wabi qui a apprécié ce geste ô combien salutaire, en cette veille de la reprise des classes. Le président régional des motos-taxis en a profité pour distribuer les cache-nez le samedi 30 mai, au grand carrefour 8, à l’entrée du grand marché périodique de Takasko qui se tient tous les samedis. La maire de la commune d’arrondissement de Garoua 1er quant à lui, livre une guerre sans merci contre le vilain virus de corona, pour assurer une reprise sereine des classes aux enfants. Des actions fortes de cette collectivité territoriale décentralisée ont conduit à la désinfection de plus de 70 campus scolaires primaires publics et privés de sa commune. Dans la même veine, 500 masques et 20 sceaux robinets ont été remis à l’inspecteur d’arrondissement de l’éducation de base de Garoua 1er . Des croisades de sensibilisation et de distribution des sceaux robinets et cachenez se sont déroulés dans ce 1er arrondissement de Garoua, avec un exécutif à 60% du sang jeune. Et le jeune maire et son équipe n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin pour briser les cornes au corona. Dans la commune de Garoua 2ème, le maire a lancé une opération « zéro virus dans mon école ». Très actif et dynamique sur le terrain, Oumarou Sanda a entrepris depuis cinq jours, une vaste croisade musclée contre le Covid-19. En ligne de mire, la désinfection de tous les établissements scolaires primaires publics et privés de sa commune. La distribution des sceaux-robinets, des cartons de savon, des masques de protection, y compris aux personnes vivant avec le handicap. L’opération s’est étendue le samedi 30 mai par la distribution de 2000 masques aux conducteurs de motostaxis par le sous-préfet et le maire en personne, à l’entrée du marché hebdomadaire de Takasko qui se tient tous les samedis. Au total de 500 masques pour les écoles et 200 pour les personnes vivant avec le handicap et les associations. Le maire a offert 100 sceaux robinets et des cartons de savon aux établissements scolaires. Des campagnes de sensibilisation sont aussi menées au quotidien par le maire, dans le but de barrer la voie au covid-19. Sans oublier la confection des gilets et masques estampillés du logo de la commune dédicacée à la lutte contre le corona virus.

Pierre Abdou