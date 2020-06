Parlement : Une session très « honorable »

Le palais des congrès de Yaoundé qui abrite les deux chambres pour la première fois, s’est mis sur son 31. Sa direction générale a remué terre et ciel pour dé- nicher le chic pour un séjour très honorable.

Ce qui est sûr pour cette 2ème session de l’année 2020, les parlementaires seront mieux accueillis, mieux traités, mieux logés. Pour tout dire, leur mois dans ces locaux sera aussi confortable qu’à l’abri du virus à corona. En cette veille de rentrée, pelles, brouettes, tondeuses, râteaux et tout le matériel d’hygiène qui est mis en branle pour l’embellissement extérieur du jardin qui enveloppe bien le bâtiment rénové du palais des congrès. Sur le perron comme dans le hall attenant, un personnel dévoué s’active à astiquer les carreaux, laver les lustres, poser le tapis rouge partout où besoin en est, à tout nettoyer afin que la beauté de ce joyau éclate tellement plus aux yeux du monde, représenté ici par une bonne brochette d’organes de presse étrangers. Cette beauté qui est déjà perceptible n’a rien à voir avec le décor intérieur encore plus étincelant qu’on aurait de la peine à reconnaître ces chaises classiques qui ont pourtant fait les beaux jours de la structure. Une grande cure de jouvence témoigne du sérieux mis par la direction générale du « Pc ». Dans la salle de la tripartite transformée en hémicycle, tout en vert turquois, les nouvelles chaises rembourrées s’offrent en une vue de rêve que vient compléter la disposition du perchoir soutenu de part et d’autre par les espaces réservés aux membres du gouvernement et les administrations du Sénat et de l’Assemblée nationale. Tout au fond, derrière le perchoir, un écran géant a déjà pris place au mur. Les techniciens tirent et fixent les derniers câbles. Pendant qu’une équipe de personnel médical passe entre les tables, pulvérisant au passage le liquide désinfectant. La salle de 1500 places aussi s’est faite plus belle pour souhaiter la bienvenue aux sénateurs, ses pensionnaires de toujours. Le chic et le luxe s’entrechoquent. La part de l’Assemblée C’est dans cette ambiance féérique que le secrétaire général de la chambre basse, Gaston Komba a effectué la dernière visite pour s’assurer des derniers détails. Les locaux techniques, les bureaux des vice-présidents, le secrétaire général, les secrétaires, celui du président du groupe parlementaire Rdpc, tout est en place. Dans la foulée de cette visite, on apprendra par exemple qu’il a fallu seulement 18 jours à l’Assemblée nationale pour déménager et s’installer. Bien plus, l’auguste chambre a acquis trois portiques de désinfection pour toutes les entrées ; que tous les bureaux et toutes les salles ont été désinfectées, et que ce sera ainsi toutes les semaines que va durer la session et même après. Chaque député aura droit à un kit entier composé d’une trentaine de masques faciaux jetables, trente azures lavables, des gels hydroalcooliques estampillés Assemblée nationale, des coupe-ongles. Dans les salles des travaux en plénière ou en commission, des ventilateurs de projection du liquide désinfectants ont été installés. Il faut préciser que tous ces matériels sont 100% camerounais. Ce qui permet d’encourager la consommation et la promotion du label local et l’économie du pays.

William Monayong